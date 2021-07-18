16:18 18.07.2021 (обновлено: 16:31 18.07.2021)
На Украине назвали причины поражения в борьбе с "Северным потоком — 2"
Депутат Рады Дунда: Украина проиграла в войне с "Северным потоком — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина проиграла в борьбе с "Северным потоком — 2", потому что правительство совершило две ошибки, считает депутат Верховной рады Олег Дунда.
"Нужно признать честно, вот честно, история с "Северным потоком" Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад", — сказал он в эфире телеканала "НАШ".
По мнению Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран.
Кроме того, полагает он, Киеву стоило акцентировать внимание на "угрозе национальной безопасности" от строительства газопровода, а не на финансовых убытках от прекращения транзита российского газа.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершено на 98 процентов: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.
Украина продолжает активно выступать против запуска газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа. Кроме того, США и Германия придерживаются противоположных позиций по отношению к российскому проекту. Как писали немецкие СМИ, эти противоречия могли бы быть урегулированы с помощью назначенной Киеву компенсации. В качестве вариантов рассматриваются поддержка производства и экспорта украинского водородного топлива и инвестиции в трубопроводную систему.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.