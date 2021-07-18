https://ria.ru/20210718/ukraina-1741750944.html

На Украине назвали причины поражения в борьбе с "Северным потоком — 2"

На Украине назвали причины поражения в борьбе с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 18.07.2021

На Украине назвали причины поражения в борьбе с "Северным потоком — 2"

Украина проиграла в борьбе с "Северным потоком — 2", потому что правительство совершило две ошибки, считает депутат Верховной рады Олег Дунда. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:18

2021-07-18T16:18

2021-07-18T16:31

россия

северный поток — 2

верховная рада украины

евросоюз

франция

германия

украина

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина проиграла в борьбе с "Северным потоком — 2", потому что правительство совершило две ошибки, считает депутат Верховной рады Олег Дунда.По мнению Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран."Мы не работали с местным населением, с общественным мнением Франции и Германии — не доносили свою позицию, думая, что если мы общаемся с Берлином и Парижем, то этого достаточно", — объяснил паламентарий.Кроме того, полагает он, Киеву стоило акцентировать внимание на "угрозе национальной безопасности" от строительства газопровода, а не на финансовых убытках от прекращения транзита российского газа.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершено на 98 процентов: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Украина продолжает активно выступать против запуска газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа. Кроме того, США и Германия придерживаются противоположных позиций по отношению к российскому проекту. Как писали немецкие СМИ, эти противоречия могли бы быть урегулированы с помощью назначенной Киеву компенсации. В качестве вариантов рассматриваются поддержка производства и экспорта украинского водородного топлива и инвестиции в трубопроводную систему.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210716/sdacha-1741472481.html

https://ria.ru/20210709/ukraina-1740671517.html

россия

франция

германия

украина

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россия, северный поток — 2, верховная рада украины, евросоюз, франция, германия, украина