22:09 18.07.2021 (обновлено: 22:10 18.07.2021)
Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в Сирии
Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский инструктор на позициях сирийского ополчения в пригороде Алеппо
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
"В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 26 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинции Латакия – пять обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Хама – шесть обстрелов", - сказал Кулить на брифинге.
По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак", - добавил Кулить.
* Террористическая организация, запрещенная в России.