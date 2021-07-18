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Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в Сирии
Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в Сирии - РИА Новости, 18.07.2021
Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в Сирии
Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T22:09
2021-07-18T22:10
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сирия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано."Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак", - добавил Кулить.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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хама (город), сирия, в мире
22:09 18.07.2021 (обновлено: 22:10 18.07.2021)
 
Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в Сирии

Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский инструктор на позициях сирийского ополчения в пригороде Алеппо
Российский инструктор на позициях сирийского ополчения в пригороде Алеппо - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

"В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 26 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинции Латакия – пять обстрелов, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Хама – шесть обстрелов", - сказал Кулить на брифинге.

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По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак", - добавил Кулить.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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