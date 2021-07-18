https://ria.ru/20210718/terroristy-1741773450.html

Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в Сирии

Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в Сирии - РИА Новости, 18.07.2021

Террористы "ан-Нусры" совершили 28 обстрелов в Сирии

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T22:09

2021-07-18T22:09

2021-07-18T22:10

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано."Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак", - добавил Кулить.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210716/tsvps-1741623180.html

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хама (город), сирия, в мире