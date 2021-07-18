https://ria.ru/20210718/telo-1741722951.html

В Красноярском крае нашли тело младенца в мусорном баке

В Красноярском крае нашли тело младенца в мусорном баке - РИА Новости, 18.07.2021

В Красноярском крае нашли тело младенца в мусорном баке

В Ачинске на западе Красноярского края в мусорном баке обнаружено тело младенца женского пола, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T09:13

2021-07-18T09:13

2021-07-18T09:13

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

республика хакасия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 июл - РИА Новости. В Ачинске на западе Красноярского края в мусорном баке обнаружено тело младенца женского пола, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в мусорном баке, расположенном около многоквартирных жилых домов 11 и 12 в 6 микрорайоне города Ачинска, обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола с признаками промерзания", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. В данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и разыскивается мать ребенка. Также проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца. Следователи просят сообщать информацию о местонахождении матери по телефонам 8 (391) 227-06-45 или 02.

https://ria.ru/20210715/telo-1741330291.html

россия

красноярский край

республика хакасия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, происшествия