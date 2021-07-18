15:06 18.07.2021 (обновлено: 20:49 18.07.2021)
Блок Кочаряна планирует обжаловать решение КС по выборам
Блок экс-главы Армении Кочаряна планирует обжаловать решение КС по выборам
ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна рассмотрит возможность обжалования в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решения Конституционного суда, который в субботу оставил в силе итоги внеочередных парламентских выборов, заявил Sputnik Армения представитель альянса Арам Вардеванян.
В субботу КС отклонил иски четырех политических сил с требованием признать недействительными результаты выборов. С исками в высшую судебную инстанцию обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").
"Решения КС окончательны и вступают в силу с момента оглашения. Однако есть возможность обжаловать решение в ЕСПЧ", - цитирует агентство слова Вардеваняна.
По его словам, решение Конституционного суда "не отменяет тех нарушений, которые были допущены в ходе выборов".
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.