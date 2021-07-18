https://ria.ru/20210718/sud-1741746292.html

Блок Кочаряна планирует обжаловать решение КС по выборам

Блок Кочаряна планирует обжаловать решение КС по выборам - РИА Новости, 18.07.2021

Блок Кочаряна планирует обжаловать решение КС по выборам

Блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна рассмотрит возможность обжалования в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решения Конституционного... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T15:06

2021-07-18T15:06

2021-07-18T20:49

никол пашинян

европейский суд

роберт кочарян

серж саргсян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741231530_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_cf825121f538d90feb0394eb73922f04.jpg

ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна рассмотрит возможность обжалования в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решения Конституционного суда, который в субботу оставил в силе итоги внеочередных парламентских выборов, заявил Sputnik Армения представитель альянса Арам Вардеванян.В субботу КС отклонил иски четырех политических сил с требованием признать недействительными результаты выборов. С исками в высшую судебную инстанцию обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение")."Решения КС окончательны и вступают в силу с момента оглашения. Однако есть возможность обжаловать решение в ЕСПЧ", - цитирует агентство слова Вардеваняна.По его словам, решение Конституционного суда "не отменяет тех нарушений, которые были допущены в ходе выборов".Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.

https://ria.ru/20210717/armeniya-1741701863.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, европейский суд, роберт кочарян, серж саргсян, армения, в мире