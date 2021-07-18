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В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба - РИА Новости, 18.07.2021
В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
Стрельба произошла в субботу возле бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне, в настоящий момент угрозы нет, сообщает полиция округа Колумбия. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T05:40
2021-07-18T07:11
вашингтон (город)
округ колумбия
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в субботу возле бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне, в настоящий момент угрозы нет, сообщает полиция округа Колумбия."Департамент столичной полиции реагирует на стрельбу..., при которой в двух человек стреляли за пределами Nationals Park", - говорится в заявлении полиции в Twitter.Как отметили правоохранители, ведется "активное расследование", при этом сохраняющейся угрозы в настоящее время нет.Бейсбольный клуб "Вашингтон Нэшионалс" сообщил в Twitter, что из-за инцидента было прервано соревнование, оно возобновится уже в воскресенье.
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вашингтон (город), округ колумбия, в мире
05:40 18.07.2021 (обновлено: 07:11 18.07.2021)
 
В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба

В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба, ведется расследование

© Fotolia / Dominik HerzПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Fotolia / Dominik Herz
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в субботу возле бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне, в настоящий момент угрозы нет, сообщает полиция округа Колумбия.
"Департамент столичной полиции реагирует на стрельбу..., при которой в двух человек стреляли за пределами Nationals Park", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
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В Калифорнии при стрельбе погибли два человека
Как отметили правоохранители, ведется "активное расследование", при этом сохраняющейся угрозы в настоящее время нет.
Бейсбольный клуб "Вашингтон Нэшионалс" сообщил в Twitter, что из-за инцидента было прервано соревнование, оно возобновится уже в воскресенье.
 
Вашингтон (город)Округ КолумбияВ мире
 
 
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