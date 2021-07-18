https://ria.ru/20210718/stomatolog-1741715752.html
Бывшая сотрудница стоматологии вырвала пациенту 13 зубов
Бывшая сотрудница стоматологии вырвала пациенту 13 зубов - РИА Новости, 18.07.2021
Бывшая сотрудница стоматологии вырвала пациенту 13 зубов
Американку арестовали после того, как она проникла в стоматологическую клинику и вырвала пациенту 13 зубов, об этом сообщает The Daily Mail. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T06:52
2021-07-18T06:52
2021-07-18T06:52
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Американку арестовали после того, как она проникла в стоматологическую клинику и вырвала пациенту 13 зубов, об этом сообщает The Daily Mail.Инцидент произошел в округе Уошо, штата Невада. Как рассказали в офисе окружного шерифа, 42-летняя Лорел Эйк украла 23 тысячи долларов из офиса стоматологической клиники и, будучи лишь ассистентом врача и не имея лицензии на оказание медицинских услуг, вырвала 13 зубов пациенту под наркозом.По данным правоохранителей, Эйк призналась в том, что выполняла медицинские процедуры, используя списанный анестетик.Женщине были предъявлены обвинения в краже со взломом, крупном воровстве, заговоре с целью совершения кражи со взломом и проведении операции без соответствующей лицензии. Кроме того, Эйк грозят обвинения в нарушении испытательного срока и порядка отбывания условного осуждения.Цель, с которой она вырвала зубы, не называется.
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сша, невада, в мире
Бывшая сотрудница стоматологии вырвала пациенту 13 зубов
В США арестовали бывшую сотрудницу стоматологии, вырвавшую пациенту 13 зубов
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости.
Американку арестовали после того, как она проникла в стоматологическую клинику и вырвала пациенту 13 зубов, об этом сообщает The Daily Mail
.
Инцидент произошел в округе Уошо, штата Невада
. Как рассказали в офисе окружного шерифа, 42-летняя Лорел Эйк украла 23 тысячи долларов из офиса стоматологической клиники и, будучи лишь ассистентом врача и не имея лицензии на оказание медицинских услуг, вырвала 13 зубов пациенту под наркозом.
По данным правоохранителей, Эйк призналась в том, что выполняла медицинские процедуры, используя списанный анестетик.
Женщине были предъявлены обвинения в краже со взломом, крупном воровстве, заговоре с целью совершения кражи со взломом и проведении операции без соответствующей лицензии. Кроме того, Эйк грозят обвинения в нарушении испытательного срока и порядка отбывания условного осуждения.
Цель, с которой она вырвала зубы, не называется.