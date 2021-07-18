https://ria.ru/20210718/stolknovenie-1741754721.html

СК назвал возможные причины столкновения поездов в Приамурье

СК назвал возможные причины столкновения поездов в Приамурье - РИА Новости, 18.07.2021

СК назвал возможные причины столкновения поездов в Приамурье

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проверяет четыре версии причины лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:56

2021-07-18T16:56

2021-07-18T17:02

столкновение поездов в приамурье

дальневосточная железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проверяет четыре версии причины лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области.По данным Дальневосточной железной дороги, поезда столкнулись в субботу в 07.50 мск на участке железной дороги Улак-Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь", вождение поездов на этом участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно, без участия ОАО "РЖД". В результате два человека погибли, ещё двое числились пропавшими без вести, их тела обнаружили спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, трое с ожогами и черепно-мозговыми травмами находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело."Следствием проверяются следующие версии случившегося: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования, потеря контроля за управлением одним из локомотивов", - сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20210718/poezd-1741720457.html

амурская область

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столкновение поездов в приамурье, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия