https://ria.ru/20210718/stolknovenie-1741754721.html
СК назвал возможные причины столкновения поездов в Приамурье
СК назвал возможные причины столкновения поездов в Приамурье - РИА Новости, 18.07.2021
СК назвал возможные причины столкновения поездов в Приамурье
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проверяет четыре версии причины лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:56
2021-07-18T16:56
2021-07-18T17:02
столкновение поездов в приамурье
дальневосточная железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проверяет четыре версии причины лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области.По данным Дальневосточной железной дороги, поезда столкнулись в субботу в 07.50 мск на участке железной дороги Улак-Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь", вождение поездов на этом участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно, без участия ОАО "РЖД". В результате два человека погибли, ещё двое числились пропавшими без вести, их тела обнаружили спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, трое с ожогами и черепно-мозговыми травмами находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело."Следствием проверяются следующие версии случившегося: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования, потеря контроля за управлением одним из локомотивов", - сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
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амурская область
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столкновение поездов в приамурье, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия
16:56 18.07.2021 (обновлено: 17:02 18.07.2021)
СК назвал возможные причины столкновения поездов в Приамурье
СК проверяет четыре возможные причины столкновения грузовых поездов в Приамурье