https://ria.ru/20210718/sobaki-1741729957.html

В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками

В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками - РИА Новости, 18.07.2021

В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками

Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает за питомцами, сообщает пресс-служба муниципалитета. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:03

2021-07-18T11:03

2021-07-18T14:35

собаки

тель-авив

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл — РИА Новости. Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает за питомцами, сообщает пресс-служба муниципалитета.Такие хозяева получат почте штраф, а также будут обязаны оплатить расходы на тест ДНК.Тель-Авив считается одним из наиболее "собаколюбивых" городов в мире — по данным муниципалитета, собака есть у каждого 11-го жителя. В городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов. Тем не менее ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 килограммов собачьих отходов.

https://ria.ru/20210702/sobaki-1739515967.html

тель-авив

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2021

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собаки, тель-авив, в мире