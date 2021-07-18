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В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками
В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками - РИА Новости, 18.07.2021
В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками
Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает за питомцами, сообщает пресс-служба муниципалитета. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:03
2021-07-18T11:03
2021-07-18T14:35
собаки
тель-авив
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл — РИА Новости. Власти Тель-Авива обяжут жителей города сдать образцы ДНК собак, чтобы выявлять тех, кто не убирает за питомцами, сообщает пресс-служба муниципалитета.Такие хозяева получат почте штраф, а также будут обязаны оплатить расходы на тест ДНК.Тель-Авив считается одним из наиболее "собаколюбивых" городов в мире — по данным муниципалитета, собака есть у каждого 11-го жителя. В городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов. Тем не менее ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 килограммов собачьих отходов.
https://ria.ru/20210702/sobaki-1739515967.html
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собаки, тель-авив, в мире
11:03 18.07.2021 (обновлено: 14:35 18.07.2021)
В Тель-Авиве нашли способ выявлять хозяев, не убирающих за собаками
В Тель-Авиве соберут образцы ДНК собак, чтобы выявлять хозяев, не убирающих за питомцами