https://ria.ru/20210718/smerch-1741721267.html

Смерч из комаров накрыл камчатский поселок

Смерч из комаров накрыл камчатский поселок - РИА Новости, 18.07.2021

Смерч из комаров накрыл камчатский поселок

В Камчатском крае один из поселков накрыл смерч из комаров, передает портал "Камчатка-информ". РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:54

2021-07-18T08:54

2021-07-18T14:01

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Камчатском крае один из поселков накрыл смерч из комаров, передает портал "Камчатка-информ".Необычное явление запечатлели в Усть-Камчатске. На кадрах видно, как огромный рой насекомых образует столб, который затем распадается.По словам энтомолога Людмилы Лобковой, опасности такой "смерч" не представляет.Эксперт отметила, что этот феномен происходит ежегодно, однако увидеть его можно в зависимости от численности насекомых и погодных условий.

https://ria.ru/20210609/komar-1736229497.html

камчатский край

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2021

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Смерч из комаров накрыл поселок на Камчатке В Камчатском крае один из поселков накрыл смерч из комаров, передает портал "Камчатка-информ". Необычное явление запечатлели в Усть-Камчатске. На кадрах видно, как огромный рой насекомых образует столб, который затем распадается. 2021-07-18T08:54 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, происшествия