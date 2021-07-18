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Смерч из комаров накрыл камчатский поселок
Смерч из комаров накрыл камчатский поселок - РИА Новости, 18.07.2021
Смерч из комаров накрыл камчатский поселок
В Камчатском крае один из поселков накрыл смерч из комаров, передает портал "Камчатка-информ". РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T08:54
2021-07-18T14:01
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Камчатском крае один из поселков накрыл смерч из комаров, передает портал "Камчатка-информ".Необычное явление запечатлели в Усть-Камчатске. На кадрах видно, как огромный рой насекомых образует столб, который затем распадается.По словам энтомолога Людмилы Лобковой, опасности такой "смерч" не представляет.Эксперт отметила, что этот феномен происходит ежегодно, однако увидеть его можно в зависимости от численности насекомых и погодных условий.
https://ria.ru/20210609/komar-1736229497.html
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РИА Новости
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353
60
Смерч из комаров накрыл поселок на Камчатке
В Камчатском крае один из поселков накрыл смерч из комаров, передает портал "Камчатка-информ". Необычное явление запечатлели в Усть-Камчатске. На кадрах видно, как огромный рой насекомых образует столб, который затем распадается.
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камчатский край, происшествия
08:54 18.07.2021 (обновлено: 14:01 18.07.2021)
 
Смерч из комаров накрыл камчатский поселок

Поселок Усть-Камчатск накрыл смерч из комаров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Камчатском крае один из поселков накрыл смерч из комаров, передает портал "Камчатка-информ".
Необычное явление запечатлели в Усть-Камчатске. На кадрах видно, как огромный рой насекомых образует столб, который затем распадается.
По словам энтомолога Людмилы Лобковой, опасности такой "смерч" не представляет.

"Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того чтобы спариться", — пояснила она.

Эксперт отметила, что этот феномен происходит ежегодно, однако увидеть его можно в зависимости от численности насекомых и погодных условий.
Комар - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 03:13
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