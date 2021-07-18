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Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех - РИА Новости, 18.07.2021
Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
Ряд немецких политиков, а также пользователи социальных сетей раскритиковали кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета за... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T01:54
2021-07-18T05:08
наводнение в германии
армин лашет
хдс/хсс
франк-вальтер штайнмайер
германия
в мире
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МОСКВА/БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Ряд немецких политиков, а также пользователи социальных сетей раскритиковали кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета за смех во время пресс-конференции, в ходе которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о последствиях наводнения, унесшего жизни более 140 человек.Лашет - глава пострадавшей от наводнения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, куда в субботу прибыл Штайнмайер. Судя по видеокадрам, которые появились в СМИ и соцсетях, Лашет смеялся, обсуждая что-то с коллегами, как раз в те минуты, когда Штайнмайер говорил о разрушительных последствиях разгула стихии."Я действительно потерял дар речи", - написал в Twitter генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя видеозапись.В интервью таблоиду Bild Клингбайль назвал поведение Лашета "лишенным приличия и возмутительным", подчеркнув, что в кризисные времена проявляется характер. По словам политика, тот, кто "ухмыляется" в подобных тяжелых ситуациях, "дисквалифицирует себя"."Это просто раздражает", - отметил в интервью Bild член СДПГ Карл Лаутербах.Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Михаэль Тойрер посчитал, в свою очередь, что "дурачиться без маски" в то время, когда федеральный президент говорит о жертвах, идет вразрез с серьезностью положения. "Армин Лашет должен немедленно признать оплошность и извиниться", - сказал Тойрер Bild.Смех Лашета вызвал бурную реакцию и в Twitter, где одни назвали главу ХДС "невыносимым", а другие запустили хештег #Laschetlacht (Лашет смеется). "Так много страданий, столь многие плачут, а Лашет смеется", - гласит одна из записей в Twitter.Как подчеркивает таблоид Bild, в оправдание Лашета можно сказать, что он стоял вдали и не слышал речи Штайнмайера. Тем не менее, добавляет издание, в подобных ситуациях все же не шутят.Сам Лашет в Twitter поблагодарил президента ФРГ за визит в Северный Рейн - Вестфалию, отметив, что "сожалеет о впечатлении", созданном ситуацией с разговором. "Это было неуместно, и я сожалею об этом", - признался кандидат в канцлеры ФРГ.
https://ria.ru/20210717/germaniya-1741694032.html
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наводнение в германии, армин лашет, хдс/хсс, франк-вальтер штайнмайер, германия, в мире
01:54 18.07.2021 (обновлено: 05:08 18.07.2021)
 
Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех

"Лашет смеется": кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех

© REUTERS / Tobias Schwarz/PoolЛидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz/Pool
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МОСКВА/БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Ряд немецких политиков, а также пользователи социальных сетей раскритиковали кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета за смех во время пресс-конференции, в ходе которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о последствиях наводнения, унесшего жизни более 140 человек.
Лашет - глава пострадавшей от наводнения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, куда в субботу прибыл Штайнмайер. Судя по видеокадрам, которые появились в СМИ и соцсетях, Лашет смеялся, обсуждая что-то с коллегами, как раз в те минуты, когда Штайнмайер говорил о разрушительных последствиях разгула стихии.
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия. 17 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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"Я действительно потерял дар речи", - написал в Twitter генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, комментируя видеозапись.
В интервью таблоиду Bild Клингбайль назвал поведение Лашета "лишенным приличия и возмутительным", подчеркнув, что в кризисные времена проявляется характер. По словам политика, тот, кто "ухмыляется" в подобных тяжелых ситуациях, "дисквалифицирует себя".
"Это просто раздражает", - отметил в интервью Bild член СДПГ Карл Лаутербах.
Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Михаэль Тойрер посчитал, в свою очередь, что "дурачиться без маски" в то время, когда федеральный президент говорит о жертвах, идет вразрез с серьезностью положения. "Армин Лашет должен немедленно признать оплошность и извиниться", - сказал Тойрер Bild.
Смех Лашета вызвал бурную реакцию и в Twitter, где одни назвали главу ХДС "невыносимым", а другие запустили хештег #Laschetlacht (Лашет смеется). "Так много страданий, столь многие плачут, а Лашет смеется", - гласит одна из записей в Twitter.
Как подчеркивает таблоид Bild, в оправдание Лашета можно сказать, что он стоял вдали и не слышал речи Штайнмайера. Тем не менее, добавляет издание, в подобных ситуациях все же не шутят.
Сам Лашет в Twitter поблагодарил президента ФРГ за визит в Северный Рейн - Вестфалию, отметив, что "сожалеет о впечатлении", созданном ситуацией с разговором. "Это было неуместно, и я сожалею об этом", - признался кандидат в канцлеры ФРГ.
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Наводнение в ГерманииАрмин ЛашетХДС/ХССФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияВ мире
 
 
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