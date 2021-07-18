https://ria.ru/20210718/siriya-1741739109.html

СМИ: американский беспилотник уничтожил машину с продовольствием в Сирии

СМИ: американский беспилотник уничтожил машину с продовольствием в Сирии - РИА Новости, 18.07.2021

СМИ: американский беспилотник уничтожил машину с продовольствием в Сирии

Американский беспилотник нанес удар по грузовику с продовольствием на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком. Об этом... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T13:13

2021-07-18T13:13

2021-07-18T14:21

война в сирии

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский беспилотник нанес удар по грузовику с продовольствием на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком. Об этом сообщает сирийское госагентство САНА.По его сведениям, это произошло в районе Эс-Сувейда в городе Аль-Букемаль. Машина уничтожена, но никто не пострадал.Вооруженные силы США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20210711/obstrel-1740806319.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

сша

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дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире