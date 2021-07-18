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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210718/siriya-1741739109.html
СМИ: американский беспилотник уничтожил машину с продовольствием в Сирии
СМИ: американский беспилотник уничтожил машину с продовольствием в Сирии - РИА Новости, 18.07.2021
СМИ: американский беспилотник уничтожил машину с продовольствием в Сирии
Американский беспилотник нанес удар по грузовику с продовольствием на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком. Об этом... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T13:13
2021-07-18T14:21
война в сирии
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский беспилотник нанес удар по грузовику с продовольствием на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком. Об этом сообщает сирийское госагентство САНА.По его сведениям, это произошло в районе Эс-Сувейда в городе Аль-Букемаль. Машина уничтожена, но никто не пострадал.Вооруженные силы США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире
13:13 18.07.2021 (обновлено: 14:21 18.07.2021)
 
СМИ: американский беспилотник уничтожил машину с продовольствием в Сирии

Агентство САНА: американский беспилотник уничтожил грузовик с продовольствием в Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Christian SimmonsАмериканский военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии
Американский военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian Simmons
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский беспилотник нанес удар по грузовику с продовольствием на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от границы с Ираком. Об этом сообщает сирийское госагентство САНА.
По его сведениям, это произошло в районе Эс-Сувейда в городе Аль-Букемаль. Машина уничтожена, но никто не пострадал.
Вооруженные силы США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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