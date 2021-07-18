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Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28

Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28 - РИА Новости, 18.07.2021

Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T09:42

2021-07-18T09:42

2021-07-18T09:48

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

томская область

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте СК РФ."Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. Двенадцать человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.

томская область

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2021

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"Все живы, здоровы – самое главное" – пилот самолета Ан-28 рассказал о подробностях аварии Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента. Он уточнил, что посадка была в штатном режиме, и все находившиеся на борту живы. 2021-07-18T09:42 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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