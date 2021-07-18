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Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28
Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28 - РИА Новости, 18.07.2021
Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T09:42
2021-07-18T09:48
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
томская область
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте СК РФ."Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. Двенадцать человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.
томская область
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Все живы, здоровы – самое главное" – пилот самолета Ан-28 рассказал о подробностях аварии
Пилот совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 Фарух Хасанов назвал причину инцидента. Он уточнил, что посадка была в штатном режиме, и все находившиеся на борту живы.
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60
видео, жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, томская область, происшествия
Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте СК РФ.
2021-07-18T09:42
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09:42 18.07.2021 (обновлено: 09:48 18.07.2021)
 
Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28

Центральный аппарат СК проконтролирует дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСамолет Ан-28 "Сибирской легкой авиации", совершивший жесткую посадку в Томской области. Стоп-кадр видео
Самолет Ан-28 Сибирской легкой авиации, совершивший жесткую посадку в Томской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении.
В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. Двенадцать человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.
Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиАн-28Томская областьПроисшествия
 
 
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