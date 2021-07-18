https://ria.ru/20210718/rubl-1741716181.html

Эксперты назвали справедливый курс рубля

Эксперты назвали справедливый курс рубля - РИА Новости, 18.07.2021

Эксперты назвали справедливый курс рубля

Рост рублевой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооцененности рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T07:17

2021-07-18T07:17

2021-07-18T07:21

бкс мир инвестиций

валерий вайсберг

цены на нефть

андрей кочетков

центральный банк рф (цб рф)

brent

сша

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рост рублевой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооцененности рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Большинство из них считают справедливым курс в 60-70 рублей за доллар.Рублевая цена нефти марки Brent (произведение ее долларовой цены на курс доллара к рублю) уже несколько недель держится на рекордных высотах, иногда превышая 5650 рублей. Такой высокий уровень может сигнализировать о недооцененности рубля. То есть, если бы курс доллара был ниже, то и рублевая цена нефти - тоже, рассуждают эксперты.Судя по нефти, рубль недооцененРубль является одной из самых недооцененных валют в мире, и дело даже не в высокой цене нефти, а в сильных фундаментальных параметрах, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". У России - положительное сальдо торгового баланса, положительное сальдо счета текущих операций и весьма небольшой внешний долг, поясняет он.Если судить исключительно с позиций экономической теории, то рубль выглядит недооцененным, соглашается Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит"."Нейтральность платежного баланса держится не только на оттоке капитала из страны, но и на валютных интервенциях ЦБ в рамках бюджетного правила. В условиях геополитической напряженности и ухода иностранных инвесторов из ОФЗ это оказывает на рубль дополнительное давление", - говорит он.Где "справедливый" уровень?По оценке Валерия Вайсберга из ИК "Регион", приемлемой для бюджета можно считать рублевую цену на нефть порядка 3800-4200 рублей за баррель. Можно предположить, что по мере устранения пандемических дисбалансов рублевая цена на нефть вернется к уровню 4500 рублей за баррель, добавляет он. При текущих долларовых ценах – около 73 долларов за баррель - это предполагает курс на уровне 61,6 рубля за доллар.При текущих ценах на сырье более справедливым был бы курс около 65 рублей за доллар, считает Кочетков."Впрочем, когда ЦБ РФ завершит цикл повышения ключевой ставки, можно рассчитывать на увеличение притока инвестиций на рынок долговых обязательств, что позитивно отразится и на курсе рубля, позволив преодолеть негативное влияние бюджетного правила", - добавил он.При текущих нефтяных ценах доллар вполне мог бы торговаться на уровне 70 рублей и ниже, считает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций".Если гипотетически представить ситуацию полной стабилизации внешнеполитической ситуации и восстановления притока капитала в страну одновременно с прекращением закупок валюты со стороны ЦБ, то для курса оптимальным будет коридор в 50-60 рублей за доллар, оценивает Окромчедлишвили. Особенно если учитывать, что в России куда более привлекательные реальные ставки (с учетом инфляции) в сравнении с США, где они глубоко отрицательны, добавил аналитик.Новое равновесие?Возвращаясь к реалиям, Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" отмечает, что курс уже достиг нового равновесия в диапазоне 70-75 рублей за доллар. Фундаментальных факторов, которые выбили бы его из этого коридора, сейчас нет; бюджет, экспортеры и импортеры уже адаптировались к текущему уровню, считает он."Какого-то конкретного "справедливого" уровня для участников рынка не существует, - это скорее эмоциональная оценка курса и ситуации в экономике", - отметил аналитик."Производителям и экспортерам сырья выгодно не постоянное ослабление рубля, как иногда утверждают, а как и всем предпринимателям, рост доходов. Важное условие для этого - не какой-то конкретный уровень, а относительно стабильный курс и умеренная инфляция", - добавил Ващенко.Аналитик ожидает, что до конца курс останется в диапазоне 73-75 рублей за доллар.

https://ria.ru/20210717/valyuta-1741693496.html

https://ria.ru/20210714/dokhod-1741237005.html

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бкс мир инвестиций, валерий вайсберг, цены на нефть, андрей кочетков, центральный банк рф (цб рф), brent, сша, экономика