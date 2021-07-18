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Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержали на десять часов

Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержали на десять часов - РИА Новости, 18.07.2021

Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержали на десять часов

Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержан из-за усиления северо-восточного ветра, сообщили РИА Новости в аэропорту города-курорта. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T09:33

2021-07-18T09:33

2021-07-18T09:33

екатеринбург

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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержан из-за усиления северо-восточного ветра, сообщили РИА Новости в аэропорту города-курорта."Рейс Геленджик-Екатеринбург должен был вылететь в 22.45 мск субботы, но был задержан из-за усиления северо-восточного ветра. На данный момент борт готовится к вылету", - сообщили агентству в пресс-службе геленджикского аэропорта.Таким образом задержка составила более 10 часов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург