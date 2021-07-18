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Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержали на десять часов
Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержали на десять часов - РИА Новости, 18.07.2021
Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержали на десять часов
Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержан из-за усиления северо-восточного ветра, сообщили РИА Новости в аэропорту города-курорта. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T09:33
2021-07-18T09:33
2021-07-18T09:33
екатеринбург
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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержан из-за усиления северо-восточного ветра, сообщили РИА Новости в аэропорту города-курорта."Рейс Геленджик-Екатеринбург должен был вылететь в 22.45 мск субботы, но был задержан из-за усиления северо-восточного ветра. На данный момент борт готовится к вылету", - сообщили агентству в пресс-службе геленджикского аэропорта.Таким образом задержка составила более 10 часов.
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екатеринбург
Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержали на десять часов
Вылет рейса из Геленджика в Екатеринбург задержали на 10 часов из-за усиления ветра