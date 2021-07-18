12:12 18.07.2021 (обновлено: 14:31 18.07.2021)
Депутат Госдумы оценил перспективы введения четырехдневной рабочей недели
Депутат Госдумы Ярослав Нилов назвал тему перехода на четырехдневную рабочую неделю неактуальной
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю постоянно обсуждается, однако никаких соответствующих решений не принимается, вероятно, это неактуально, написал в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
"Вопрос перспективы "четырехдневки" обсуждается уже третий год, однако за это время никаких конкретных решений не принималось, официальных распоряжений даже на проработку возможности введения сокращённой рабочей недели не было. Равно как и намёка на соответствующую законодательную инициативу", - подчеркнул парламентарий.
Политик отметил, что тема, скорее, неактуальна, а попытки проведения опросов и анкетирования не имеют отношения к реальным действиям,
"Иными словами, сегодня, кроме разговоров, - ничего. Вопрос пока неактуален. Поэтому, думаю, все эти опросы по 4-дневке - скорее, реклама..., чем попытка нарисовать объективную картину", - отметил Нилов.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр РФ) в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
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