https://ria.ru/20210718/rabota-1741735156.html

Депутат Госдумы оценил перспективы введения четырехдневной рабочей недели

Депутат Госдумы оценил перспективы введения четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 18.07.2021

Депутат Госдумы оценил перспективы введения четырехдневной рабочей недели

Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю постоянно обсуждается, однако никаких соответствующих решений не принимается, вероятно, это неактуально,... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T12:12

2021-07-18T12:12

2021-07-18T14:31

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ярослав нилов

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю постоянно обсуждается, однако никаких соответствующих решений не принимается, вероятно, это неактуально, написал в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов."Вопрос перспективы "четырехдневки" обсуждается уже третий год, однако за это время никаких конкретных решений не принималось, официальных распоряжений даже на проработку возможности введения сокращённой рабочей недели не было. Равно как и намёка на соответствующую законодательную инициативу", - подчеркнул парламентарий.Политик отметил, что тема, скорее, неактуальна, а попытки проведения опросов и анкетирования не имеют отношения к реальным действиям,Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр РФ) в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

https://ria.ru/20210718/rabota-1741716922.html

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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество