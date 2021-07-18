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Исследование: треть россиян не хотят четырехдневную рабочую неделю
Исследование: треть россиян не хотят четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 18.07.2021
Исследование: треть россиян не хотят четырехдневную рабочую неделю
Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, так как опасается возможного сокращения доходов, говорится в исследовании онлайн-сервиса... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T07:38
2021-07-18T14:30
россия
общество
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, так как опасается возможного сокращения доходов, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Так, в рамках опроса, проходившего с 27 июня по 6 июля, положительно отозвались о введении четырехдневной рабочей недели 44 процента респондентов."Против выступают 34 процента опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов", — говорится в сообщении.Для сравнения: в апреле эту идею поддержали 39 процентов россиян (против выступили также 39 процентов), в феврале — 48 (против — 33), в октябре 2020-го — 40 (против — 37), в июне 2019-го за высказались 49 процентов, а против — 31 процент.При этом 63 процента участников опроса, проводившегося с 9 по 13 июля, считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, как и за пятидневную неделю. Но практически каждый четвертый (24 процента) думает, что не справится со своими обязанностями за четыре дня.В рамках другого опроса (27 июня — 8 июля) менеджеров по персоналу и других представителей компаний, ответственных за подбор работников, спрашивали, обсуждалась ли в их организациях возможность перехода на четырехдневную неделю. На этот вопрос 76 процентов респондентов дали отрицательный ответ."Еще 12 процентов работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырехдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в пяти процентах компаний", — сообщили эксперты.Только в одном проценте организаций такой режим уже ввели, а три процента работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, но в итоге вернулись к пятидневке.Исследование SuperJob проводилось с конца июня до середины июля, в нем приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов.
https://ria.ru/20210716/rabota-1741472894.html
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россия, общество
07:38 18.07.2021 (обновлено: 14:30 18.07.2021)
 
Исследование: треть россиян не хотят четырехдневную рабочую неделю

Исследование SuperJob: треть россиян не хотят четырехдневную рабочую неделю, боясь снижения зарплаты

© Fotolia / yanlevОфисный сотрудник
Офисный сотрудник - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Fotolia / yanlev
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, так как опасается возможного сокращения доходов, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Так, в рамках опроса, проходившего с 27 июня по 6 июля, положительно отозвались о введении четырехдневной рабочей недели 44 процента респондентов.
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"Против выступают 34 процента опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов", — говорится в сообщении.
Для сравнения: в апреле эту идею поддержали 39 процентов россиян (против выступили также 39 процентов), в феврале — 48 (против — 33), в октябре 2020-го — 40 (против — 37), в июне 2019-го за высказались 49 процентов, а против — 31 процент.
При этом 63 процента участников опроса, проводившегося с 9 по 13 июля, считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, как и за пятидневную неделю. Но практически каждый четвертый (24 процента) думает, что не справится со своими обязанностями за четыре дня.
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В рамках другого опроса (27 июня — 8 июля) менеджеров по персоналу и других представителей компаний, ответственных за подбор работников, спрашивали, обсуждалась ли в их организациях возможность перехода на четырехдневную неделю. На этот вопрос 76 процентов респондентов дали отрицательный ответ.
"Еще 12 процентов работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырехдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в пяти процентах компаний", — сообщили эксперты.
Только в одном проценте организаций такой режим уже ввели, а три процента работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, но в итоге вернулись к пятидневке.
Исследование SuperJob проводилось с конца июня до середины июля, в нем приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов.
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