https://ria.ru/20210718/pushkov-1741751844.html

Пушков высмеял решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь

Пушков высмеял решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь - РИА Новости, 18.07.2021

Пушков высмеял решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь

Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал новость о вызове министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:28

2021-07-18T16:28

2021-07-18T16:28

россия

служба безопасности украины

юрий луценко

алексей пушков

владимир жириновский

сергей шойгу

украина

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал новость о вызове министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий.Накануне Служба безопасности Украины выписала повестку главе Минобороны для "вручения письменного подозрения". Так, он "должен прибыть в Мариуполь" 20 июля. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Повестку также выписали российскому бизнесмену Константину Малофееву."В Киеве живут в собственной виртуальной реальности. <…> словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова. Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при ее полном отсутствии", — написал Пушков в Telegram-канале.В своем высказывании политик указал и на другие, на его взгляд, похожие друг на друга высказывания и поступки украинских властей."Назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского "украинским художником", — перечислил он.Украинские силовики не первый раз пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. В 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.В феврале этого года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях Украина заявляла о намерении арестовать россиян, но до реальных действий так и не дошло.

https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/sevpotok-1741553380.html

https://ria.ru/20210512/ukraina-1731930107.html

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россия, служба безопасности украины, юрий луценко, алексей пушков, владимир жириновский, сергей шойгу, украина