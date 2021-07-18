Пушков высмеял решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь
Сенатор Пушков: решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь комично
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал новость о вызове министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий.
Накануне Служба безопасности Украины выписала повестку главе Минобороны для "вручения письменного подозрения". Так, он "должен прибыть в Мариуполь" 20 июля. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Повестку также выписали российскому бизнесмену Константину Малофееву.
"В Киеве живут в собственной виртуальной реальности. <…> словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова. Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при ее полном отсутствии", — написал Пушков в Telegram-канале.
В своем высказывании политик указал и на другие, на его взгляд, похожие друг на друга высказывания и поступки украинских властей.
"Назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского "украинским художником", — перечислил он.
Украинские силовики не первый раз пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. В 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.
В феврале этого года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях Украина заявляла о намерении арестовать россиян, но до реальных действий так и не дошло.