Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/pushkov-1741751844.html
Пушков высмеял решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь
Пушков высмеял решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь - РИА Новости, 18.07.2021
Пушков высмеял решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь
Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал новость о вызове министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:28
2021-07-18T16:28
россия
служба безопасности украины
юрий луценко
алексей пушков
владимир жириновский
сергей шойгу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал новость о вызове министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий.Накануне Служба безопасности Украины выписала повестку главе Минобороны для "вручения письменного подозрения". Так, он "должен прибыть в Мариуполь" 20 июля. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Повестку также выписали российскому бизнесмену Константину Малофееву."В Киеве живут в собственной виртуальной реальности. &lt;…&gt; словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова. Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при ее полном отсутствии", — написал Пушков в Telegram-канале.В своем высказывании политик указал и на другие, на его взгляд, похожие друг на друга высказывания и поступки украинских властей."Назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского "украинским художником", — перечислил он.Украинские силовики не первый раз пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. В 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.В феврале этого года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях Украина заявляла о намерении арестовать россиян, но до реальных действий так и не дошло.
https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/sevpotok-1741553380.html
https://ria.ru/20210512/ukraina-1731930107.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, служба безопасности украины, юрий луценко, алексей пушков, владимир жириновский, сергей шойгу, украина
16:28 18.07.2021
 
Пушков высмеял решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь

Сенатор Пушков: решение украинских силовиков вызвать Шойгу в Мариуполь комично

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал новость о вызове министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий.
Накануне Служба безопасности Украины выписала повестку главе Минобороны для "вручения письменного подозрения". Так, он "должен прибыть в Мариуполь" 20 июля. На Украине Шойгу вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Повестку также выписали российскому бизнесмену Константину Малофееву.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 13:06
Скабеева пошутила о вызове украинскими силовиками Шойгу в Мариуполь
Киеве живут в собственной виртуальной реальности. <…> словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова. Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при ее полном отсутствии", — написал Пушков в Telegram-канале.
В своем высказывании политик указал и на другие, на его взгляд, похожие друг на друга высказывания и поступки украинских властей.
"Назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского "украинским художником", — перечислил он.
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 15:04Авторы
Киев не в восторге: Меркель и Байден променяли Украину на Россию?
Украинские силовики не первый раз пытаются провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян. В 2014 году МВД Украины вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.
В феврале этого года СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех случаях Украина заявляла о намерении арестовать россиян, но до реальных действий так и не дошло.
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
12 мая, 12:49
Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море
 
РоссияСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоАлексей ПушковВладимир ЖириновскийСергей ШойгуУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
07:08В Госдуме предложили ввести новое пособие пенсионерам
07:01В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
06:56Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
06:44Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
06:34В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
06:29Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
06:12В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
05:54Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
05:19Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
05:09На Сахалине за выходные утонули три человека
04:25Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
04:23Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
04:03Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
03:48Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года
03:45Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
03:40"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
03:39В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
03:32Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Лента новостейМолния