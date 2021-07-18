Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
Сенатор Пушков назвал слова советника офиса Зеленского о "развороте" к Китаю "пустой угрозой"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев "развернется" к Китаю в случае отсутствия поддержки со стороны Запада.
Как ранее заявил Арестович, Киев возьмет курс на сближение с Пекином, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения. При этом он выразил мнение, что украинские власти могут позволить себе проигнорировать мнение "западных партнеров".
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"Дело в том, что Украина генетически неспособна к независимому существованию: ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, подобные угрозы показывают, что украинские элиты неспособны к самостоятельности как таковой и лишь желают "присосаться" к одному из современных центров силы.
"При этом, однако, эта угроза неосуществима. Китай с его жесткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение цена-качество не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю. Пустая "угроза"", - заключил сенатор.
Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.
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