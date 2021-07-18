https://ria.ru/20210718/pushkov-1741712589.html

Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая

Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая - РИА Новости, 18.07.2021

Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T02:12

2021-07-18T02:12

2021-07-18T02:12

алексей пушков

владимир зеленский

ангела меркель

джо байден

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украина

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев "развернется" к Китаю в случае отсутствия поддержки со стороны Запада.Как ранее заявил Арестович, Киев возьмет курс на сближение с Пекином, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения. При этом он выразил мнение, что украинские власти могут позволить себе проигнорировать мнение "западных партнеров"."Дело в том, что Украина генетически неспособна к независимому существованию: ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, подобные угрозы показывают, что украинские элиты неспособны к самостоятельности как таковой и лишь желают "присосаться" к одному из современных центров силы."При этом, однако, эта угроза неосуществима. Китай с его жесткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение цена-качество не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю. Пустая "угроза"", - заключил сенатор.Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.

https://ria.ru/20210716/sdacha-1741472481.html

https://ria.ru/20210706/krym-1740144730.html

китай

украина

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алексей пушков, владимир зеленский, ангела меркель, джо байден, китай, украина, в мире