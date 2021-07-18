https://ria.ru/20210718/protezy-1741758496.html

3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии

3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии - РИА Новости, 18.07.2021

3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии

Новосибирские врачи запатентовали уникальную технологию протезирования ампутированных конечностей у животных. Главная особенность – создание пористого импланта из титана, напечатанного на 3D-принтере.

2021-07-18T17:50

2021-07-18T17:50

2021-07-18T21:22

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Первые операции выполнялись кошкам. Сейчас помощь расширилась, и в клинику привозят собак. Технология предусматривает внутренний и внешний протез. Первый – из металла, второй – из комбинированных материалов, главное, чтобы он амортизировал и повторял естественный вид лапы.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии Новосибирские врачи запатентовали уникальную технологию протезирования ампутированных конечностей у животных. Главная особенность – создание пористого импланта из титана, напечатанного на 3D-принтере. Первые операции выполнялись кошкам. Сейчас помощь расширилась, и в клинику привозят собак. Технология предусматривает внутренний и внешний протез. Первый – из металла, второй – из комбинированных материалов, главное, чтобы он амортизировал и повторял естественный вид лапы. 2021-07-18T17:50 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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