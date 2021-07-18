https://ria.ru/20210718/protezy-1741758496.html
3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии
3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии - РИА Новости, 18.07.2021
3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии
Новосибирские врачи запатентовали уникальную технологию протезирования ампутированных конечностей у животных. Главная особенность – создание пористого импланта из титана, напечатанного на 3D-принтере.
2021-07-18T17:50
2021-07-18T17:50
2021-07-18T21:22
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Первые операции выполнялись кошкам. Сейчас помощь расширилась, и в клинику привозят собак. Технология предусматривает внутренний и внешний протез. Первый – из металла, второй – из комбинированных материалов, главное, чтобы он амортизировал и повторял естественный вид лапы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии
Новосибирские врачи запатентовали уникальную технологию протезирования ампутированных конечностей у животных. Главная особенность – создание пористого импланта из титана, напечатанного на 3D-принтере. Первые операции выполнялись кошкам. Сейчас помощь расширилась, и в клинику привозят собак. Технология предусматривает внутренний и внешний протез. Первый – из металла, второй – из комбинированных материалов, главное, чтобы он амортизировал и повторял естественный вид лапы.
2021-07-18T17:50
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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видео, домашние животные, собаки, ветеринария, видео
3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии
Новосибирские врачи запатентовали уникальную технологию протезирования ампутированных конечностей у животных. Главная особенность – создание пористого импланта из титана, напечатанного на 3D-принтере.
2021-07-18T17:50
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PT1M33S
17:50 18.07.2021 (обновлено: 21:22 18.07.2021)
3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии
Новосибирские врачи запатентовали уникальную технологию протезирования ампутированных конечностей у животных. Главная особенность – создание пористого импланта из титана, напечатанного на 3D-принтере.