https://ria.ru/20210718/proisshestviya-1741778019.html

На задержанную на Чистых прудах журналистку составили протокол

На задержанную на Чистых прудах журналистку составили протокол - РИА Новости, 18.07.2021

На задержанную на Чистых прудах журналистку составили протокол

Протокол о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудника полиции составлен на девушку, задержанную в Москве на Чистых прудах, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T23:32

2021-07-18T23:32

2021-07-18T23:51

происшествия

гумвд

lenta.ru

москва

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Протокол о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудника полиции составлен на девушку, задержанную в Москве на Чистых прудах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. В ведомстве отметили, что о статусе журналиста при задержании она не сообщала.Ранее "Лента.ру" сообщила о задержании своего корреспондента в Москве. На сайте издания говорится, что вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки, а затем задержали Завьялову и доставили в отдел МВД по Басманному району. Она была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля."В 21.45 17 июля на Чистопрудном бульваре за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции была задержана гражданка 1996 года рождения. При этом на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти - ред.)", - сказали в пресс-службе.В сообщении "Ленты.ру" утверждается, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку. После доставки в отдел в 22.15 по московскому времени сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении, говорится в материале издания.В пресс-службе главка не дали комментариев по этому поводу.Редакция "Ленты.ру" намерена привлечь виновных в произошедшем к ответственности, поскольку считает задержание неправомерным.

https://ria.ru/20210714/kuban-1741192787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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