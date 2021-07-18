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Умерла мать Анны Политковской
Умерла мать Анны Политковской - РИА Новости, 18.07.2021
Умерла мать Анны Политковской
В Москве в возрасте 92 лет скончалась Раиса Мазепа, мама обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщила в воскресенье "Новая газета". РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T19:06
2021-07-18T19:06
приговор по делу политковской
анна политковская
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве в возрасте 92 лет скончалась Раиса Мазепа, мама обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщила в воскресенье "Новая газета"."В Москве скончалась Раиса Александровна Мазепа — мать обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской", - сообщает издание.Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, заказчиков убийства не нашли.В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства журналистки Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова - 22 августа 2022 года.
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приговор по делу политковской, анна политковская, процесс по делу об убийстве анны политковской
19:06 18.07.2021
 
Умерла мать Анны Политковской

В Москве умерла Раиса Мазепа, мама Анны Политковской, сообщили в "Новой газете"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции "Новой газеты"
Мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции Новой газеты - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве в возрасте 92 лет скончалась Раиса Мазепа, мама обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщила в воскресенье "Новая газета".
"В Москве скончалась Раиса Александровна Мазепа — мать обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской", - сообщает издание.
Один из обвиняемых в убийстве обозревателя Новой газеты Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев (слева) - РИА Новости, 1920, 24.04.2019
24 апреля 2019, 02:12
Дело об убийстве Анны Политковской
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, заказчиков убийства не нашли.
В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства журналистки Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.
Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова - 22 августа 2022 года.
 
Приговор по делу ПолитковскойАнна ПолитковскаяПроцесс по делу об убийстве Анны Политковской
 
 
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