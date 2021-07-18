https://ria.ru/20210718/politkovskaya-1741762673.html

Умерла мать Анны Политковской

Умерла мать Анны Политковской - РИА Новости, 18.07.2021

Умерла мать Анны Политковской

В Москве в возрасте 92 лет скончалась Раиса Мазепа, мама обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщила в воскресенье "Новая газета". РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T19:06

2021-07-18T19:06

2021-07-18T19:06

приговор по делу политковской

анна политковская

процесс по делу об убийстве анны политковской

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152476/56/1524765661_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_468be1574f3afa71a85c0e4a8742b999.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве в возрасте 92 лет скончалась Раиса Мазепа, мама обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщила в воскресенье "Новая газета"."В Москве скончалась Раиса Александровна Мазепа — мать обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской", - сообщает издание.Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, заказчиков убийства не нашли.В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства журналистки Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова - 22 августа 2022 года.

https://ria.ru/20190424/1552925633.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор по делу политковской, анна политковская, процесс по делу об убийстве анны политковской