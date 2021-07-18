Умерла мать Анны Политковской
В Москве умерла Раиса Мазепа, мама Анны Политковской, сообщили в "Новой газете"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции "Новой газеты"
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве в возрасте 92 лет скончалась Раиса Мазепа, мама обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщила в воскресенье "Новая газета".
"В Москве скончалась Раиса Александровна Мазепа — мать обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской", - сообщает издание.
24 апреля 2019, 02:12Дело об убийстве Анны Политковской
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, заказчиков убийства не нашли.
В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства журналистки Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.
Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова - 22 августа 2022 года.