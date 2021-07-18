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В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве во время перестрелки

В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве во время перестрелки - РИА Новости, 18.07.2021

В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве во время перестрелки

Задержан подозреваемый в совершении убийства во время перестрелки в Сухуме, им оказался уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Гудалия,... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T19:11

2021-07-18T19:11

2021-07-18T19:31

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гудаутский район

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СУХУМ, 18 июл – РИА Новости. Задержан подозреваемый в совершении убийства во время перестрелки в Сухуме, им оказался уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района Игорь Гудалия, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.В Сухуме в субботу вечером произошла перестрелка, во время которой были убиты жители Абхазии Руслан Гудалия и Беслан Дзиба, еще один - Аслан Зухба - ранен. Ему была проведена операция. Состояние Зухба оценивается как средней степени тяжести. По приказу министра внутренних дел республики Дмитрия Дбар личный состав МВД был поднят по тревоге, объявлен план-перехват."Задержан Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 г.р., уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района", - говорится в сообщении.Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит прокуратура города Сухум, уточнили в ведомстве. Задержан подозреваемый в убийстве во время перестрелки в Сухуме - МВД Абхазии

https://ria.ru/20210717/strelba-1741654384.html

гудаутский район

абхазия

сухум

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мвд абхазии, гудаутский район, в мире, абхазия, сухум