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В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 18.07.2021

В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Панаме, в соседней Коста-Рике сила толчков была на уровне 5,9, свидетельствуют данные сейсмологических центров обеих... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:11

2021-07-18T11:11

2021-07-18T11:11

панама

коста-рика

землетрясение

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Панаме, в соседней Коста-Рике сила толчков была на уровне 5,9, свидетельствуют данные сейсмологических центров обеих стран."Институт геонаук университета Панамы сообщил о землетрясении магнитудой 6,4, в 15.56 местного времени (23.56 мск) на глубине 10 километров", - сказано в сообщении института Панамы.Службы соседней Коста-Рики зафиксировали толчки магнитудой 5,9 в 168 километрах от Пунта Бурика (Панама), в океане.

https://ria.ru/20210717/zemletryasenie-1741669994.html

панама

коста-рика

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панама, коста-рика, землетрясение, в мире