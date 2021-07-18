https://ria.ru/20210718/oteli-1741488726.html
Россияне рассказали, как выбирают отель для отдыха
Россияне рассказали, как выбирают отель для отдыха - РИА Новости, 18.07.2021
Россияне рассказали, как выбирают отель для отдыха
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, что важно российским путешественникам при выборе отеля, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T09:44
2021-07-18T09:44
2021-07-18T09:46
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, что важно российским путешественникам при выборе отеля, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 107 человек. Выяснилось, что для большинства из них определяющим фактором оказалась локация: 49 процентов респондентов выбирают гостиницу, которая расположена максимально близко к морю, центру города или основным достопримечательностям — в зависимости от целей поездки.Примерно каждый пятый опрошенный (19 процентов) ценит камерность и аутентичность. Такие туристы предпочитают небольшие отели с местным колоритом.Для 14 процентов респондентов главный фактором при выборе гостиницы становится наличие питания и его качество, а для десяти процентов — количество "звезд".Наличие бассейна, сауны или возможности заказать SPA-услуги важно для четырех процентов опрошенных, детская анимация — для двух процентов респондентов. Столько же туристов сказали, что для них главное — бренд отеля, и они останавливаются только в сетевых гостиницах.
https://ria.ru/20210709/gostinitsy-1740542332.html
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отдых в россии 2021 летом, туризм, отели, туту.ру, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, что важно российским путешественникам при выборе отеля, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 107 человек. Выяснилось, что для большинства из них определяющим фактором оказалась локация: 49 процентов респондентов выбирают гостиницу, которая расположена максимально близко к морю, центру города или основным достопримечательностям — в зависимости от целей поездки.
Примерно каждый пятый опрошенный (19 процентов) ценит камерность и аутентичность. Такие туристы предпочитают небольшие отели с местным колоритом.
Для 14 процентов респондентов главный фактором при выборе гостиницы становится наличие питания и его качество, а для десяти процентов — количество "звезд".
Наличие бассейна, сауны или возможности заказать SPA-услуги важно для четырех процентов опрошенных, детская анимация — для двух процентов респондентов. Столько же туристов сказали, что для них главное — бренд отеля, и они останавливаются только в сетевых гостиницах.