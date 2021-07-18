https://ria.ru/20210718/oteli-1741488726.html

Россияне рассказали, как выбирают отель для отдыха

Россияне рассказали, как выбирают отель для отдыха - РИА Новости, 18.07.2021

Россияне рассказали, как выбирают отель для отдыха

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, что важно российским путешественникам при выборе отеля, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T09:44

2021-07-18T09:44

2021-07-18T09:46

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, что важно российским путешественникам при выборе отеля, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 107 человек. Выяснилось, что для большинства из них определяющим фактором оказалась локация: 49 процентов респондентов выбирают гостиницу, которая расположена максимально близко к морю, центру города или основным достопримечательностям — в зависимости от целей поездки.Примерно каждый пятый опрошенный (19 процентов) ценит камерность и аутентичность. Такие туристы предпочитают небольшие отели с местным колоритом.Для 14 процентов респондентов главный фактором при выборе гостиницы становится наличие питания и его качество, а для десяти процентов — количество "звезд".Наличие бассейна, сауны или возможности заказать SPA-услуги важно для четырех процентов опрошенных, детская анимация — для двух процентов респондентов. Столько же туристов сказали, что для них главное — бренд отеля, и они останавливаются только в сетевых гостиницах.

https://ria.ru/20210709/gostinitsy-1740542332.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, туризм, отели, туту.ру, туристы, новости - туризм