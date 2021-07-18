https://ria.ru/20210718/operatsiya-1741741812.html

В Москве девушку госпитализировали после пластической операции

В Москве девушку госпитализировали после пластической операции - РИА Новости, 18.07.2021

В Москве девушку госпитализировали после пластической операции

Прокуратура Москвы организовала проверку после госпитализации с септическим шоком девушки, которая ранее сделала пластическую операцию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:01

2021-07-18T14:01

2021-07-18T14:01

людмила нефедова

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку после госпитализации с септическим шоком девушки, которая ранее сделала пластическую операцию, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова."По предварительной информации, 17 июля в одну из столичных больниц с диагнозом септический шок доставлена 23-летняя девушка, которой за несколько дней до это в частной медицинской клинике проведена пластическая операция", - сказала Нефедова.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, накануне девушке была проведена липосакция в клинике на Садовнической улице.Нефедова пояснила, что прокуроры проверят соблюдение частной клиникой требований законодательства об основах охраны здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://sn.ria.ru/20210617/plasticheskaya_khirurgiya-1737374138.html

https://ria.ru/20210318/khirurg-1601884120.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия