Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/opek-1741744688.html
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года - РИА Новости, 18.07.2021
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
Альянс ОПЕК+ продлил сделку об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, следует из коммюнике по итогам министерского заседания в Вене. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T14:43
2021-07-18T16:12
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740484060_0:70:3082:1804_1920x0_80_0_0_4f30884cea6f3f2eb4393d8b9941ebd3.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Альянс ОПЕК+ продлил сделку об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, следует из коммюнике по итогам министерского заседания в Вене.В частности, страны договорились, что, начиная с августа, ежемесячно будут увеличивать общую добычу на 400 тысяч баррелей в сутки до тех пор, пока не будет исчерпано нынешнее ограничение в 5,8 миллиона баррелей. Предполагается, что выйти из ограничений удастся к концу сентября следующего года.Основным препятствием для заключения соглашения был вопрос о повышении базового уровня добычи для ОАЭ. Сейчас он определен в 3,168 миллиона баррелей в сутки, Эмираты настаивали на увеличении до 3,8 миллиона. В результате страны ОПЕК+ договорились с мая 2022-го повысить базу для ОАЭ примерно на 330 тысяч баррелей в сутки, а для Кувейта — на 150 тысяч баррелей. Кроме того, альянс согласовал повышение базы и для России и Саудовской Аравии — до 11,5 миллиона баррелей в сутки.Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались и сейчас составляют 5,76 миллиона баррелей. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей.Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 1 сентября.
https://ria.ru/20210718/neft-1741745869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740484060_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_40c69476bdf9230a7288643689d197ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опек
14:43 18.07.2021 (обновлено: 16:12 18.07.2021)
 
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года

Cделка об ограничении добычи нефти продлена до конца 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Альянс ОПЕК+ продлил сделку об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, следует из коммюнике по итогам министерского заседания в Вене.
В частности, страны договорились, что, начиная с августа, ежемесячно будут увеличивать общую добычу на 400 тысяч баррелей в сутки до тех пор, пока не будет исчерпано нынешнее ограничение в 5,8 миллиона баррелей. Предполагается, что выйти из ограничений удастся к концу сентября следующего года.
Основным препятствием для заключения соглашения был вопрос о повышении базового уровня добычи для ОАЭ. Сейчас он определен в 3,168 миллиона баррелей в сутки, Эмираты настаивали на увеличении до 3,8 миллиона. В результате страны ОПЕК+ договорились с мая 2022-го повысить базу для ОАЭ примерно на 330 тысяч баррелей в сутки, а для Кувейта — на 150 тысяч баррелей.
Кроме того, альянс согласовал повышение базы и для России и Саудовской Аравии — до 11,5 миллиона баррелей в сутки.
Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались и сейчас составляют 5,76 миллиона баррелей. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей.
Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 1 сентября.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 14:53
Новак рассказал о планах по добыче нефти в России
 
ОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
07:08В Госдуме предложили ввести новое пособие пенсионерам
07:01В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
06:56Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
06:44Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
06:34В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
06:29Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
06:12В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
05:54Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
05:19Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
05:09На Сахалине за выходные утонули три человека
04:25Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
04:23Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
04:03Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
03:48Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года
03:45Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
03:40"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
03:39В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
03:32Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Лента новостейМолния