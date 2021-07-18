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Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года - РИА Новости, 18.07.2021
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
Альянс ОПЕК+ продлил сделку об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, следует из коммюнике по итогам министерского заседания в Вене. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T14:43
2021-07-18T14:43
2021-07-18T16:12
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Альянс ОПЕК+ продлил сделку об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, следует из коммюнике по итогам министерского заседания в Вене.В частности, страны договорились, что, начиная с августа, ежемесячно будут увеличивать общую добычу на 400 тысяч баррелей в сутки до тех пор, пока не будет исчерпано нынешнее ограничение в 5,8 миллиона баррелей. Предполагается, что выйти из ограничений удастся к концу сентября следующего года.Основным препятствием для заключения соглашения был вопрос о повышении базового уровня добычи для ОАЭ. Сейчас он определен в 3,168 миллиона баррелей в сутки, Эмираты настаивали на увеличении до 3,8 миллиона. В результате страны ОПЕК+ договорились с мая 2022-го повысить базу для ОАЭ примерно на 330 тысяч баррелей в сутки, а для Кувейта — на 150 тысяч баррелей. Кроме того, альянс согласовал повышение базы и для России и Саудовской Аравии — до 11,5 миллиона баррелей в сутки.Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались и сейчас составляют 5,76 миллиона баррелей. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей.Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 1 сентября.
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опек
14:43 18.07.2021 (обновлено: 16:12 18.07.2021)
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
Cделка об ограничении добычи нефти продлена до конца 2022 года