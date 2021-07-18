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Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года - РИА Новости, 18.07.2021
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
Страны ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, говорится в коммюнике по итогам заседания министров государств —... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T14:24
2021-07-18T14:24
2021-07-18T16:05
экономика
цены на нефть
опек
нефть
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Страны ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, говорится в коммюнике по итогам заседания министров государств — членов альянса.Отмечается, что такое решение приняли с учетом "сегодняшних фундаментальных показателей нефтяного рынка".Также участники встречи договорились "постепенно увеличивать общую добычу стран на 0,4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа 2021 года до тех пор, пока не будут исчерпаны текущие ограничения по добыче в размере 5,8 миллиона баррелей в сутки".Отмечается, что в декабре должна пройти общая оценка рынка и его перспектив, но представители ОПЕК+ будут продолжать встречаться в ежемесячном режиме. Как отметил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Александр Новак, Россия в результате новых договоренностей достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года.
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экономика, цены на нефть, опек, нефть
14:24 18.07.2021 (обновлено: 16:05 18.07.2021)
Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года
Страны ОПЕК+ решили с августа нарастить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Страны ОПЕК+
договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, говорится в коммюнике по итогам заседания министров государств — членов альянса.
Отмечается, что такое решение приняли с учетом "сегодняшних фундаментальных показателей нефтяного рынка".
Также участники встречи договорились "постепенно увеличивать общую добычу стран на 0,4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа 2021 года до тех пор, пока не будут исчерпаны текущие ограничения по добыче в размере 5,8 миллиона баррелей в сутки".
Отмечается, что в декабре должна пройти общая оценка рынка и его перспектив, но представители ОПЕК+ будут продолжать встречаться в ежемесячном режиме.
Как отметил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Александр Новак
, Россия в результате новых договоренностей достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года.
"При цене в среднем 60 долларов за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 миллиардов рублей", — уточнил чиновник.