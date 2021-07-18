https://ria.ru/20210718/opek-1741743915.html

Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года

Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года - РИА Новости, 18.07.2021

Альянс ОПЕК+ продлил соглашение по нефти до конца 2022 года

Страны ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, говорится в коммюнике по итогам заседания министров государств —... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:24

2021-07-18T14:24

2021-07-18T16:05

экономика

цены на нефть

опек

нефть

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Страны ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года, говорится в коммюнике по итогам заседания министров государств — членов альянса.Отмечается, что такое решение приняли с учетом "сегодняшних фундаментальных показателей нефтяного рынка".Также участники встречи договорились "постепенно увеличивать общую добычу стран на 0,4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа 2021 года до тех пор, пока не будут исчерпаны текущие ограничения по добыче в размере 5,8 миллиона баррелей в сутки".Отмечается, что в декабре должна пройти общая оценка рынка и его перспектив, но представители ОПЕК+ будут продолжать встречаться в ежемесячном режиме. Как отметил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Александр Новак, Россия в результате новых договоренностей достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/opek-1741689282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, цены на нефть, опек, нефть