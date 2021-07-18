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https://ria.ru/20210718/nikulshina-1741737630.html
Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию
Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию - РИА Новости, 18.07.2021
Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина выехала из переделы России после освобождения из спецприемника, где она провела 15 суток по статье о... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T12:45
2021-07-18T17:33
россия
pussy riot
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина выехала из переделы России после освобождения из спецприемника, где она провела 15 суток по статье о неповиновении требованиям полицейских, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.Адвокат добавил, что девушку отпустили на свободу в субботу вечером.Участницу арт-группы уже трижды задерживали с начала лета. Последний арест в 15 суток был назначен ей спустя два дня после выхода из спецприемника.В одном из рапортов правоохранителей говорилось о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе Санкт-Петербурге.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.В начале мая Никульшину в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.
https://ria.ru/20210623/arest-1738330152.html
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россия, pussy riot, москва, санкт-петербург, происшествия
12:45 18.07.2021 (обновлено: 17:33 18.07.2021)
 
Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию

Адвокат: участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию после освобождения из спецприемника

© АГН "Москва" / Игорь ИванкоУчастница Pussy Riot Вероника Никульшина
Участница Pussy Riot Вероника Никульшина - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина выехала из переделы России после освобождения из спецприемника, где она провела 15 суток по статье о неповиновении требованиям полицейских, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.

"На сегодняшний день Вероника уехала из России, это правда. Я не хочу за нее говорить о причинах отъезда. Это будет не совсем корректно. Лучше самой Вероники об этом никто не расскажет", — объяснил защитник.

Адвокат добавил, что девушку отпустили на свободу в субботу вечером.
Участницу арт-группы уже трижды задерживали с начала лета. Последний арест в 15 суток был назначен ей спустя два дня после выхода из спецприемника.
В одном из рапортов правоохранителей говорилось о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе Санкт-Петербурге.
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Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
В начале мая Никульшину в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.
Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.
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