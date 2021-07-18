12:45 18.07.2021 (обновлено: 17:33 18.07.2021)
Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию
Адвокат: участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию после освобождения из спецприемника
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина выехала из переделы России после освобождения из спецприемника, где она провела 15 суток по статье о неповиновении требованиям полицейских, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
"На сегодняшний день Вероника уехала из России, это правда. Я не хочу за нее говорить о причинах отъезда. Это будет не совсем корректно. Лучше самой Вероники об этом никто не расскажет", — объяснил защитник.
Адвокат добавил, что девушку отпустили на свободу в субботу вечером.
Участницу арт-группы уже трижды задерживали с начала лета. Последний арест в 15 суток был назначен ей спустя два дня после выхода из спецприемника.
В одном из рапортов правоохранителей говорилось о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе Санкт-Петербурге.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
В начале мая Никульшину в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.
Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.
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