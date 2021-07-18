https://ria.ru/20210718/neft-1741745869.html

Новак рассказал о планах по добыче нефти в России

Новак рассказал о планах по добыче нефти в России - РИА Новости, 18.07.2021

Новак рассказал о планах по добыче нефти в России

Россия в результате новых договоренностей ОПЕК+ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года, суммарно за счет увеличения добычи с нынешнего... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:53

2021-07-18T14:53

2021-07-18T16:00

опек

александр новак

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740644621_0:97:3059:1818_1920x0_80_0_0_8be8ce3524077a2fd450d8127c45d9b4.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия в результате новых договоренностей ОПЕК+ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года, суммарно за счет увеличения добычи с нынешнего уровня сможет добыть в этом и следующем году дополнительно порядка 21 миллиона тонн нефти, что при цене в 60 долларов за баррель означает более 400 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.На нем альянс ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца того года и ежемесячно начиная с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для ряда стран на продленный период сделки, с мая 2022 года, в том числе для России - на 500 тысяч баррелей в сутки,"Для России ... мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года, и это позволит нам ежемесячно начиная с августа-месяца увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей (в сутки - ред.). Это довольно большой объем, который позволит нам дать дополнительный объем добычи в течение этого года и следующего порядка 21 миллиона тонн. При цене в среднем 60 долларов за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 миллиардов рублей", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Это тоже для нас позитивно, даст возможность нам увеличивать добычу во второй половине 2022 года", - сказал вице-премьер, комментируя решение в части пересмотра базовых уровней добычи нефти.Кроме того, Новак назвал причину решения о постепенном увеличении мировой добычи нефти. По его словам, на рынке сейчас наблюдается увеличение спроса на нефть и нефтепродукты, на фоне вакцинации растет активность в авто- и авиаперевозках, а также был скорректирован прогноз по росту мировой экономики до 5,5-6% в 2021 году."Это те позитивные моменты, которые влияют на то, что рынок восстанавливается. На сегодня мы отмечаем дефицит на рынке, поэтому и было принято решение о том, что необходимо ежемесячно увеличивать на 400 тысяч баррелей в сутки добычу", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20210713/neftegaz-1741033048.html

https://ria.ru/20210621/neft-1737837942.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, александр новак, россия, экономика