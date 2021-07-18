https://ria.ru/20210718/navalnyy-1741752344.html

Захарова назвала действия ОЗХО в ситуации с Навальным чередой подлогов

Захарова назвала действия ОЗХО в ситуации с Навальным чередой подлогов - РИА Новости, 18.07.2021

Захарова назвала действия ОЗХО в ситуации с Навальным чередой подлогов

Москва не верит в обычную ошибку Технического секретариата ОЗХО, который в докладе по инциденту с Алексеем Навальным указал, что экспертов в Германию направили... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:34

2021-07-18T16:34

2021-07-18T19:07

госпитализация алексея навального

россия

владимир соловьев (телеведущий)

александр шульгин

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мид германии

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франция

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Москва не верит в обычную ошибку Технического секретариата ОЗХО, который в докладе по инциденту с Алексеем Навальным указал, что экспертов в Германию направили прямо в день инцидента с россиянином, хотя раньше назывались другие даты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, ее нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Дипломат отметила, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании, где представили проект доклада, задал "конкретные вопросы — объяснитесь, скажите что это за дата, откуда она взялась, какова процедура"."Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата — молчал", — сказала Захарова.Она добавила, что техсекретариат ОЗХО не отвечал на многочисленные запросы Москвы по ситуации вокруг Навального."Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам", — заключила Захарова.Ранее Шульгин отмечал, что в ОЗХО не прокомментировали нестыковки в докладе по делу Навального, объяснения давала только Германия. Постпред заявлял, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным, притом что ранее были названы другие даты их поездки.Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск — Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья. МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.

https://ria.ru/20210716/ozkho-1741626791.html

https://ria.ru/20210716/gosduma-1741511021.html

https://ria.ru/20210714/ozkho-1741254714.html

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москва

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госпитализация алексея навального, россия, владимир соловьев (телеведущий), александр шульгин, сергей лавров, мид германии, евросоюз, москва, франция, в мире