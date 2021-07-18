16:34 18.07.2021 (обновлено: 19:07 18.07.2021)
Захарова назвала действия ОЗХО в ситуации с Навальным чередой подлогов
Официальный представитель МИД Захарова назвала несостыковки в докладе ОЗХО по Навальному подлогом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Москва не верит в обычную ошибку Технического секретариата ОЗХО, который в докладе по инциденту с Алексеем Навальным указал, что экспертов в Германию направили прямо в день инцидента с россиянином, хотя раньше назывались другие даты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, ее нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Дипломат отметила, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании, где представили проект доклада, задал "конкретные вопросы — объяснитесь, скажите что это за дата, откуда она взялась, какова процедура".
"Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата — молчал", — сказала Захарова.
Она добавила, что техсекретариат ОЗХО не отвечал на многочисленные запросы Москвы по ситуации вокруг Навального.
"Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам", — заключила Захарова.
Ранее Шульгин отмечал, что в ОЗХО не прокомментировали нестыковки в докладе по делу Навального, объяснения давала только Германия. Постпред заявлял, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным, притом что ранее были названы другие даты их поездки.
Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск — Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.
МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.