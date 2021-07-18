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Захарова назвала действия ОЗХО в ситуации с Навальным чередой подлогов
Захарова назвала действия ОЗХО в ситуации с Навальным чередой подлогов - РИА Новости, 18.07.2021
Захарова назвала действия ОЗХО в ситуации с Навальным чередой подлогов
Москва не верит в обычную ошибку Технического секретариата ОЗХО, который в докладе по инциденту с Алексеем Навальным указал, что экспертов в Германию направили... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:34
2021-07-18T19:07
госпитализация алексея навального
россия
владимир соловьев (телеведущий)
александр шульгин
сергей лавров
мид германии
евросоюз
москва
франция
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Москва не верит в обычную ошибку Технического секретариата ОЗХО, который в докладе по инциденту с Алексеем Навальным указал, что экспертов в Германию направили прямо в день инцидента с россиянином, хотя раньше назывались другие даты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, ее нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".Дипломат отметила, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании, где представили проект доклада, задал "конкретные вопросы — объяснитесь, скажите что это за дата, откуда она взялась, какова процедура"."Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата — молчал", — сказала Захарова.Она добавила, что техсекретариат ОЗХО не отвечал на многочисленные запросы Москвы по ситуации вокруг Навального."Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам", — заключила Захарова.Ранее Шульгин отмечал, что в ОЗХО не прокомментировали нестыковки в докладе по делу Навального, объяснения давала только Германия. Постпред заявлял, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным, притом что ранее были названы другие даты их поездки.Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск — Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья. МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.
https://ria.ru/20210716/ozkho-1741626791.html
https://ria.ru/20210716/gosduma-1741511021.html
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госпитализация алексея навального, россия, владимир соловьев (телеведущий), александр шульгин, сергей лавров, мид германии, евросоюз, москва, франция, в мире
16:34 18.07.2021 (обновлено: 19:07 18.07.2021)
 
Захарова назвала действия ОЗХО в ситуации с Навальным чередой подлогов

Официальный представитель МИД Захарова назвала несостыковки в докладе ОЗХО по Навальному подлогом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Москва не верит в обычную ошибку Технического секретариата ОЗХО, который в докладе по инциденту с Алексеем Навальным указал, что экспертов в Германию направили прямо в день инцидента с россиянином, хотя раньше назывались другие даты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, ее нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 23:37
ОЗХО держит "дымовую завесу" вокруг дела Навального, заявил Шульгин
Дипломат отметила, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании, где представили проект доклада, задал "конкретные вопросы — объяснитесь, скажите что это за дата, откуда она взялась, какова процедура".
"Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата — молчал", — сказала Захарова.
Она добавила, что техсекретариат ОЗХО не отвечал на многочисленные запросы Москвы по ситуации вокруг Навального.
"Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам", — заключила Захарова.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:12
В Госдуме прокомментировали ситуацию с докладом ОЗХО по Навальному
Ранее Шульгин отмечал, что в ОЗХО не прокомментировали нестыковки в докладе по делу Навального, объяснения давала только Германия. Постпред заявлял, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным, притом что ранее были названы другие даты их поездки.
Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск — Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.
МИД ФРГ объяснил нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному ошибкой в дате черновика проекта доклада ОЗХО. Как сказал официальный представитель ведомства Райнер Бройль, она была позже исправлена после замечания секретариата организации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:27
Захарова ответила на объяснение Германии о нестыковках в докладе ОЗХО
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ШульгинСергей ЛавровМИД ГерманииЕвросоюзМоскваФранцияВ мире
 
 
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