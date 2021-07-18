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Число жертв оползня в Индии возросло до 25, пишут СМИ
Число жертв оползня в Индии возросло до 25, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2021
Число жертв оползня в Индии возросло до 25, пишут СМИ
Двадцать пять человек погибли в столице индийского штата Махараштра Мумбаи в результате схода оползня, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на власти. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T14:50
2021-07-18T14:50
2021-07-18T14:50
мумбаи
происшествия
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двадцать пять человек погибли в столице индийского штата Махараштра Мумбаи в результате схода оползня, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на власти.Ранее агентство ANI сообщило о 17 погибших, когда из-за оползня произошло обрушение стен в ряде трущоб в районе ЧембурКак отмечает газета, к сходу оползня привели сильные дожди.
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мумбаи, происшествия, в мире
Число жертв оползня в Индии возросло до 25, пишут СМИ
Газета Hindustan Times: 25 человек погибли в индийском Мумбаи в результате схода оползня