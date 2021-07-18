https://ria.ru/20210718/mumbai-1741745658.html

Число жертв оползня в Индии возросло до 25, пишут СМИ

Число жертв оползня в Индии возросло до 25, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2021

Число жертв оползня в Индии возросло до 25, пишут СМИ

Двадцать пять человек погибли в столице индийского штата Махараштра Мумбаи в результате схода оползня, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на власти. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:50

2021-07-18T14:50

2021-07-18T14:50

мумбаи

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741724227_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_4e2aa3cd81c21886ca95ed8286ae6c06.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двадцать пять человек погибли в столице индийского штата Махараштра Мумбаи в результате схода оползня, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на власти.Ранее агентство ANI сообщило о 17 погибших, когда из-за оползня произошло обрушение стен в ряде трущоб в районе ЧембурКак отмечает газета, к сходу оползня привели сильные дожди.

мумбаи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мумбаи, происшествия, в мире