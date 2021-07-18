https://ria.ru/20210718/moskva-1741773863.html
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 18.07.2021
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
Авария с участием пяти автомобилей произошла на Красноказарменной улице Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T22:19
2021-07-18T22:19
2021-07-18T22:27
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Красноказарменной улице Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На Красноказарменной улице, в районе дома 10, произошло ДТП с пятью легковыми автомобилями ... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водители автомобилей Mercedes и Volvo столкнулись, когда водитель Volvo разворачивался. После этого водитель Mercedes столкнулся ещё с тремя машинами, отмечается в сообщении.
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россия, москва, происшествия
22:19 18.07.2021 (обновлено: 22:27 18.07.2021)
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
На Красноказарменной улице в Москве произошло ДТП с участием пяти машин