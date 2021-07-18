https://ria.ru/20210718/moskva-1741773863.html

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 18.07.2021

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Красноказарменной улице Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T22:19

2021-07-18T22:19

2021-07-18T22:27

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Красноказарменной улице Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На Красноказарменной улице, в районе дома 10, произошло ДТП с пятью легковыми автомобилями ... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.По предварительным данным, водители автомобилей Mercedes и Volvo столкнулись, когда водитель Volvo разворачивался. После этого водитель Mercedes столкнулся ещё с тремя машинами, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210718/avariya-1741746715.html

россия

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2021

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россия, москва, происшествия