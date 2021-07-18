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Захарова объяснила, почему Россия ведет переговоры с талибами
Захарова объяснила, почему Россия ведет переговоры с талибами - РИА Новости, 18.07.2021
Захарова объяснила, почему Россия ведет переговоры с талибами
Россия, поддерживая контакты с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) и призывая их к переговорам с правительством... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T15:52
2021-07-18T16:50
россия
мария захарова
афганистан
доха
талибан
оон
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Россия, поддерживая контакты с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) и призывая их к переговорам с правительством Афганистана, выполняет положения резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил в интервью РИА Новости, что Россия семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, и в настоящий момент Москва может поддерживать диалог со всеми сторонами афганского конфликта.Захарова напомнила, что в марте 2020 года была принята резолюция, в которой "чёрным по белому написано о приоритете, необходимости и поощрении к проведению межафганских переговоров - то, о чем говорила Россия на протяжении многих лет, - и призыв к странам содействовать этим переговорам"."Да, действительно, движение "Талибан"* запрещено как организация в нашей стране. Дело в том, что Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов. Есть ещё один нюанс - движение талибов является частью межафганского диалога, того самого диалога, который Совбез призвал все страны поощрять", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ
https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html
https://ria.ru/20210712/taliby-1740896115.html
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россия, мария захарова, афганистан, доха, талибан, оон, в мире
15:52 18.07.2021 (обновлено: 16:50 18.07.2021)
 
Захарова объяснила, почему Россия ведет переговоры с талибами

Мария Захарова: контактируя с талибами, Россия выполняет резолюцию СБ ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. Россия, поддерживая контакты с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) и призывая их к переговорам с правительством Афганистана, выполняет положения резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил в интервью РИА Новости, что Россия семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе, и в настоящий момент Москва может поддерживать диалог со всеми сторонами афганского конфликта.
Представители делегации политического офиса движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00
Зачем России талибы?
Захарова напомнила, что в марте 2020 года была принята резолюция, в которой "чёрным по белому написано о приоритете, необходимости и поощрении к проведению межафганских переговоров - то, о чем говорила Россия на протяжении многих лет, - и призыв к странам содействовать этим переговорам".
"Да, действительно, движение "Талибан"* запрещено как организация в нашей стране. Дело в том, что Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов. Есть ещё один нюанс - движение талибов является частью межафганского диалога, того самого диалога, который Совбез призвал все страны поощрять", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Мы исполняем резолюцию Совбеза. Мы ее поддержали как страна, мы ее реализуем на практике. В этом нет никакого противоречия", - добавила Захарова.
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 12:02
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ
 
РоссияМария ЗахароваАфганистанДохаТалибанООНВ мире
 
 
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