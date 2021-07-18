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В Кузбассе медведь напал на дрессировщицу
В Кузбассе медведь напал на дрессировщицу - РИА Новости, 18.07.2021
В Кузбассе медведь напал на дрессировщицу
Медведь в цирке-шапито напал на дрессировщицу во время выступления, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:48
2021-07-18T12:45
россия
саратов
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 18 июл - РИА Новости. Медведь в цирке-шапито напал на дрессировщицу во время выступления, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как медведь во время выступления нападает на дрессировщицу, он хватает ее за ногу, затем роняет на пол. Несмотря на произошедшее, выступление продолжилось."По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области… незамедлительно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком. Предварительно установлено, что в медицинские учреждения с травмами, полученными при нападении крупного животного, никто не обращался", - сообщает ведомство.Цирк-шапито – из города Саратова, из хищных животных в нем имеются четыре медведя."Также установлено, что во время выступления медведей ограждение манежа не выставлялось, поскольку звери выводились на поводке. Следствием будет проверено, соответствует ли это нормам безопасности", - уточняет ведомство.
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60
Момент нападения медведя на дрессировщицу в цирке-шапито
Медведь в цирке-шапито напал на дрессировщицу во время выступления в Кузбассе, по данному факту проводится доследственная проверка.
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россия, саратов, кемеровская область, происшествия
10:48 18.07.2021 (обновлено: 12:45 18.07.2021)
 
В Кузбассе медведь напал на дрессировщицу

В Кузбассе медведь в цирке-шапито напал на дрессировщицу во время выступления, проводится проверка

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 июл - РИА Новости. Медведь в цирке-шапито напал на дрессировщицу во время выступления, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как медведь во время выступления нападает на дрессировщицу, он хватает ее за ногу, затем роняет на пол. Несмотря на произошедшее, выступление продолжилось.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области… незамедлительно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком. Предварительно установлено, что в медицинские учреждения с травмами, полученными при нападении крупного животного, никто не обращался", - сообщает ведомство.
Цирк-шапито – из города Саратова, из хищных животных в нем имеются четыре медведя.
"Также установлено, что во время выступления медведей ограждение манежа не выставлялось, поскольку звери выводились на поводке. Следствием будет проверено, соответствует ли это нормам безопасности", - уточняет ведомство.
 
РоссияСаратовКемеровская областьПроисшествия
 
 
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