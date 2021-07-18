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В Жуковском ограничат движение транспорта во время авиасалона МАКС-2021
В Жуковском ограничат движение транспорта во время авиасалона МАКС-2021 - РИА Новости, 18.07.2021
В Жуковском ограничат движение транспорта во время авиасалона МАКС-2021
В период проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 с 20 по 25 июля с 06:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в Жуковском будет... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T13:23
2021-07-18T13:23
2021-07-18T13:23
макс-2021
московская область (подмосковье)
жуковский
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В период проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 с 20 по 25 июля с 06:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в Жуковском будет ограничено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что ограничения не затронут местных жителей, которые смогут заехать в город по предъявлению документов, подтверждающих проживание в Жуковском, а также машины, имеющие пропуска от авиасалона или администрации города, и транспорт экстренных служб. Кроме того, на ряде улиц на период проведения мероприятия с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка автомобилей."На участках с ограничением движения установлены информационные знаки.Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приносит извинения за временные неудобства и просит заранее ознакомиться с ограничениями", - говорится в релизе.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
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макс-2021, московская область (подмосковье), жуковский, экономика
В Жуковском ограничат движение транспорта во время авиасалона МАКС-2021
Движение транспорта ограничат в Жуковском с 20 по 25 июля из-за авиасалона МАКС-2021
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
В период проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
с 20 по 25 июля с 06:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в Жуковском
будет ограничено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
.
"В период проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 с 20 по 25 июля с 06:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в Жуковском будет временно ограничено", - следует из сообщения.
Отмечается, что ограничения не затронут местных жителей, которые смогут заехать в город по предъявлению документов, подтверждающих проживание в Жуковском, а также машины, имеющие пропуска от авиасалона или администрации города, и транспорт экстренных служб. Кроме того, на ряде улиц на период проведения мероприятия с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка автомобилей.
"На участках с ограничением движения установлены информационные знаки.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приносит извинения за временные неудобства и просит заранее ознакомиться с ограничениями", - говорится в релизе.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.