https://ria.ru/20210718/maks-1741739846.html

В Жуковском ограничат движение транспорта во время авиасалона МАКС-2021

В Жуковском ограничат движение транспорта во время авиасалона МАКС-2021 - РИА Новости, 18.07.2021

В Жуковском ограничат движение транспорта во время авиасалона МАКС-2021

В период проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 с 20 по 25 июля с 06:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в Жуковском будет... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T13:23

2021-07-18T13:23

2021-07-18T13:23

макс-2021

московская область (подмосковье)

жуковский

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В период проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 с 20 по 25 июля с 06:00 до 22:00 движение транспорта на дорогах в Жуковском будет ограничено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что ограничения не затронут местных жителей, которые смогут заехать в город по предъявлению документов, подтверждающих проживание в Жуковском, а также машины, имеющие пропуска от авиасалона или администрации города, и транспорт экстренных служб. Кроме того, на ряде улиц на период проведения мероприятия с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка автомобилей."На участках с ограничением движения установлены информационные знаки.Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приносит извинения за временные неудобства и просит заранее ознакомиться с ограничениями", - говорится в релизе.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210717/aviasalon-1741680934.html

московская область (подмосковье)

жуковский

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макс-2021, московская область (подмосковье), жуковский, экономика