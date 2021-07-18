https://ria.ru/20210718/livni-1741729705.html

На Москву в понедельник обрушится ливень с грозой

На Москву в понедельник обрушится ливень с грозой - РИА Новости, 18.07.2021

На Москву в понедельник обрушится ливень с грозой

Атмосферный фронт принесет в Москву в понедельник ливни с грозами и градом, которые освежат воздух, температура в пределах плюс 20-25 сохранится на протяжении... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:01

2021-07-18T11:01

2021-07-18T16:15

евгений тишковец

общество

москва

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Атмосферный фронт принесет в Москву в понедельник ливни с грозами и градом, которые освежат воздух, температура в пределах плюс 20-25 сохранится на протяжении всей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, период затяжной жары, когда 11 дней подряд температура превышала отметку в 30 градусов, заканчивается."Уже в понедельник, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут "башенки" грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до одного-трех сантиметров и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15-20 метров в секунду", — сообщил Тишковец.По его словам, наиболее сложные метеоусловия прогнозируются в период с 09:00 до 21:00. При этом в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до плюс 28-30, но в дневные часы посвежеет до плюс 25-27."Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло "макушки" лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг столичный регион пересечет уже полярный фронт, кое-где брызнут небольшие дожди, днем плюс 21-26 и плюс 19-24 соответственно", — сказал Тишковец.По его словам, пятница и выходные дни будут погожие и очень комфортные. "После полудня показания термометров будут колебаться в районе 21-26, что точь-в-точь соответствует многолетней норме июля", — рассказал синоптик.

https://ria.ru/20210718/zavtrak-1741713791.html

москва

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евгений тишковец, общество, москва