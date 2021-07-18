Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/livni-1741729705.html
На Москву в понедельник обрушится ливень с грозой
На Москву в понедельник обрушится ливень с грозой - РИА Новости, 18.07.2021
На Москву в понедельник обрушится ливень с грозой
Атмосферный фронт принесет в Москву в понедельник ливни с грозами и градом, которые освежат воздух, температура в пределах плюс 20-25 сохранится на протяжении... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:01
2021-07-18T16:15
евгений тишковец
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433893_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_823ea3d2100b13260c7d3c61d08af703.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Атмосферный фронт принесет в Москву в понедельник ливни с грозами и градом, которые освежат воздух, температура в пределах плюс 20-25 сохранится на протяжении всей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, период затяжной жары, когда 11 дней подряд температура превышала отметку в 30 градусов, заканчивается."Уже в понедельник, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут "башенки" грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до одного-трех сантиметров и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15-20 метров в секунду", — сообщил Тишковец.По его словам, наиболее сложные метеоусловия прогнозируются в период с 09:00 до 21:00. При этом в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до плюс 28-30, но в дневные часы посвежеет до плюс 25-27."Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло "макушки" лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг столичный регион пересечет уже полярный фронт, кое-где брызнут небольшие дожди, днем плюс 21-26 и плюс 19-24 соответственно", — сказал Тишковец.По его словам, пятница и выходные дни будут погожие и очень комфортные. "После полудня показания термометров будут колебаться в районе 21-26, что точь-в-точь соответствует многолетней норме июля", — рассказал синоптик.
https://ria.ru/20210718/zavtrak-1741713791.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433893_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_bcad3c3b3f4aab4c0f95cebc0110b843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, общество, москва
11:01 18.07.2021 (обновлено: 16:15 18.07.2021)
 
На Москву в понедельник обрушится ливень с грозой

На Москву в понедельник обрушится ливень с грозами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Атмосферный фронт принесет в Москву в понедельник ливни с грозами и градом, которые освежат воздух, температура в пределах плюс 20-25 сохранится на протяжении всей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
По его словам, период затяжной жары, когда 11 дней подряд температура превышала отметку в 30 градусов, заканчивается.
"Уже в понедельник, во второй половине дня, в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут "башенки" грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до одного-трех сантиметров и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15-20 метров в секунду", — сообщил Тишковец.
По его словам, наиболее сложные метеоусловия прогнозируются в период с 09:00 до 21:00. При этом в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до плюс 28-30, но в дневные часы посвежеет до плюс 25-27.
Овсяная каша с яблоками - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 04:14
Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
"Во вторник постепенно распогодится, а северные ветры принесут более свежий воздух, и температурный фон вернется в климатическое русло "макушки" лета. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг столичный регион пересечет уже полярный фронт, кое-где брызнут небольшие дожди, днем плюс 21-26 и плюс 19-24 соответственно", — сказал Тишковец.
По его словам, пятница и выходные дни будут погожие и очень комфортные. "После полудня показания термометров будут колебаться в районе 21-26, что точь-в-точь соответствует многолетней норме июля", — рассказал синоптик.
 
Евгений ТишковецОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
07:08В Госдуме предложили ввести новое пособие пенсионерам
07:01В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
06:56Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
06:44Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
06:34В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
06:29Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
06:12В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
05:54Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
05:19Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
05:09На Сахалине за выходные утонули три человека
04:25Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
04:23Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
04:03Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
03:48Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года
03:45Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
03:40"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
03:39В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
03:32Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Лента новостейМолния