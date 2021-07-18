https://ria.ru/20210718/krym-1741727134.html

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 18.07.2021

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Пятый день подряд Крым обновляет антирекорд по заражению коронавирусом, за последние сутки выявлено 409 новых случаев, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T10:25

2021-07-18T10:25

2021-07-18T10:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Пятый день подряд Крым обновляет антирекорд по заражению коронавирусом, за последние сутки выявлено 409 новых случаев, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Накануне был выявлен 401 случай новой коронавирусной инфекции."За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - завозные из-за рубежа. Всего за сутки обследованы 6466 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек.Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек, выздоровевших - 47,2 тысячи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741694742.html

https://ria.ru/20210718/vaktsina-1741720801.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым