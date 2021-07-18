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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210718/krym-1741727134.html
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 18.07.2021
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Пятый день подряд Крым обновляет антирекорд по заражению коронавирусом, за последние сутки выявлено 409 новых случаев, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:25
2021-07-18T10:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Пятый день подряд Крым обновляет антирекорд по заражению коронавирусом, за последние сутки выявлено 409 новых случаев, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Накануне был выявлен 401 случай новой коронавирусной инфекции."За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - завозные из-за рубежа. Всего за сутки обследованы 6466 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек.Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек, выздоровевших - 47,2 тысячи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741694742.html
https://ria.ru/20210718/vaktsina-1741720801.html
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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым
10:25 18.07.2021
 
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Глава республики Крым Аксенов: пятый день подряд регион обновляет антирекорд по заражению COVID

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Пятый день подряд Крым обновляет антирекорд по заражению коронавирусом, за последние сутки выявлено 409 новых случаев, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Накануне был выявлен 401 случай новой коронавирусной инфекции.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 19:59В России
Академик разъяснил, нужно ли прививать переболевших коронавирусом
"За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - завозные из-за рубежа. Всего за сутки обследованы 6466 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек.
Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек, выздоровевших - 47,2 тысячи.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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