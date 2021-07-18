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Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 18.07.2021
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Пятый день подряд Крым обновляет антирекорд по заражению коронавирусом, за последние сутки выявлено 409 новых случаев, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:25
2021-07-18T10:25
2021-07-18T10:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Пятый день подряд Крым обновляет антирекорд по заражению коронавирусом, за последние сутки выявлено 409 новых случаев, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Накануне был выявлен 401 случай новой коронавирусной инфекции."За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - завозные из-за рубежа. Всего за сутки обследованы 6466 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек.Всего с начала пандемии в регионе заболели более 54 тысяч человек, выздоровевших - 47,2 тысячи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741694742.html
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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Глава республики Крым Аксенов: пятый день подряд регион обновляет антирекорд по заражению COVID