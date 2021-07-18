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Власти Крыма: организаторов водной блокады привлекут к ответственности
Власти Крыма: организаторов водной блокады привлекут к ответственности - РИА Новости, 18.07.2021
Власти Крыма: организаторов водной блокады привлекут к ответственности
Организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности, сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T07:56
2021-07-18T15:31
ефим фикс
республика крым
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украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности, сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее рабочая группа собрала информацию о 12 гражданах Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокаду Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. Информация передана в правоохранительные органы."Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой", — сказал РИА Новости Фикс.По его словам, предварительно, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей."Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", — подчеркнул вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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ефим фикс, республика крым, оон, украина, в мире
07:56 18.07.2021 (обновлено: 15:31 18.07.2021)
 
Власти Крыма: организаторов водной блокады привлекут к ответственности

Крымский парламентарий Фикс: организаторов водной блокады привлекут к уголовной ответственности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности, сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее рабочая группа собрала информацию о 12 гражданах Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокаду Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. Информация передана в правоохранительные органы.
"Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой", — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, предварительно, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.
"Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", — подчеркнул вице-спикер.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 09:24
В Крыму заявили, что проблема с водой решается без участия Украины
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
 
Ефим ФиксРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
 
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