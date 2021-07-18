https://ria.ru/20210718/krym-1741717804.html

Власти Крыма: организаторов водной блокады привлекут к ответственности

Власти Крыма: организаторов водной блокады привлекут к ответственности - РИА Новости, 18.07.2021

Власти Крыма: организаторов водной блокады привлекут к ответственности

Организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности, сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T07:56

2021-07-18T07:56

2021-07-18T15:31

ефим фикс

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности, сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее рабочая группа собрала информацию о 12 гражданах Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокаду Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. Информация передана в правоохранительные органы."Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой", — сказал РИА Новости Фикс.По его словам, предварительно, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей."Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", — подчеркнул вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210707/krym-1740203016.html

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ефим фикс, республика крым, оон, украина, в мире