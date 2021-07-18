https://ria.ru/20210718/kredit-1741730097.html

Эксперт рассказал, как исправить плохую кредитную историю

Эксперт рассказал, как исправить плохую кредитную историю - РИА Новости, 18.07.2021

Эксперт рассказал, как исправить плохую кредитную историю

Наличие в кредитной истории сведений о просрочке выплат по займам или о реструктуризации может усложнить выдачу нового кредита, а банкротство сделает получение... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:04

2021-07-18T11:04

2021-07-18T11:24

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Наличие в кредитной истории сведений о просрочке выплат по займам или о реструктуризации может усложнить выдачу нового кредита, а банкротство сделает получение новой ссуды практически невозможным, рассказал РИА Новости руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский."Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве – все вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент, поскольку считают сделку рискованной. Банкротство – можно сказать, это крах кредитной истории. После этой процедуры получить новый заем даже через много-много лет будет практически невозможно", - предостерегает эксперт.При формировании предложения и принятия решения о выдаче кредита разные банки используют разную информацию, однако при прочих равных лучше не допускать долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам, говорит Крамарский. Банки также обращают внимание на частые запросы кредитной истории, поскольку это можно трактовать как отказ в выдаче займа: запросов было много, а открытых или закрытых кредитов нет.Улучшение кредитной истории – далеко не быстрый процесс, предупреждает эксперт. Срок зависит от того, насколько серьезными были трудности с выплатами, но в любом случае это займет около двух-трех лет. Банкам важно знать, что клиент может обслужить свой заем. Лучшим подтверждением этого могут стать регулярные выплаты даже по небольшим ссудам - например, на бытовую технику - или аккуратное обращение с кредитной картой с минимальным лимитом.А вот заем в МФО даст скорее обратный эффект. Наличие микрофинансовой организации в кредитной истории – знак для банков, что, возможно, предстоит иметь дело с высоким риском. Далеко не все игроки на рынке к этому готовы, так что получить новый кредит с такой кредитной историей будет труднее.Бывают ситуации, когда, устав от звонков банков с предложениями взять кредит или оформить кредитную карту, человек решает специально ухудшить свой кредитный рейтинг, отмечает Крамарский. Однако осознанная порча кредитной истории - неконтролируемый процесс и недальновидное решение: сложно предсказать, в какой ситуации и в какой момент понадобятся деньги. Чтобы избавиться от спама, проще отказаться от рассылок банка, советует эксперт.

https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html

https://ria.ru/20210701/kredit-1739336816.html

https://ria.ru/20210621/kredit-1737949964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, райффайзенбанк, экономика