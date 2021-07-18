Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт

"Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1", говоря о предварительных результатах исследования коллективного иммунитет к коронавирусу.