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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2021
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт
По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-18T20:31
2021-07-18T20:31
2021-07-19T01:30
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, вакцинация
20:31 18.07.2021 (обновлено: 01:30 19.07.2021)
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт
Директор НИИ Пастера Арег Тотолян: коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60 процентов