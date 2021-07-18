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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2021
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт
По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-18T20:31
2021-07-19T01:30
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, вакцинация
20:31 18.07.2021 (обновлено: 01:30 19.07.2021)
 
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил эксперт

Директор НИИ Пастера Арег Тотолян: коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60 процентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1", говоря о предварительных результатах исследования коллективного иммунитет к коронавирусу.

 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияВакцинация
 
 
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