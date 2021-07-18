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В России за сутки 18 886 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 886 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021
В России за сутки 18 886 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 18 886 человек после коронавируса, за все время - 5 341 231, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:32
2021-07-18T11:32
2021-07-18T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 886 человек после коронавируса, за все время - 5 341 231, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 886 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 341 231", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 7283 человека, в Подмосковье - 2197, в Санкт-Петербурге - 459.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 18 886 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 886 человек выздоровели от COVID-19