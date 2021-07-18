https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741732512.html

В России за сутки 18 886 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 18 886 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021

В России за сутки 18 886 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 18 886 человек после коронавируса, за все время - 5 341 231, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:32

2021-07-18T11:32

2021-07-18T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 886 человек после коронавируса, за все время - 5 341 231, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 886 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 341 231", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 7283 человека, в Подмосковье - 2197, в Санкт-Петербурге - 459.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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