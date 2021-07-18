https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741732405.html

В России выявили 25 018 новых случаев COVID-19

В России выявили 25 018 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021

В России выявили 25 018 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 25 018 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T11:32

2021-07-18T11:32

2021-07-18T12:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 25 018 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 25 116 заразившихся. Темп прироста немного снизился — с 0,43 до 0,42 процента. Умерли 764 человека, выписались после лечения — 18 886. У более чем 11 процентов инфицированных нет симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4357 (днем ранее было 4561), Подмосковье — 2554, Санкт-Петербурге — 1941, Нижегородской области — 533, Красноярском крае — 505, Свердловской области — 486, Воронежской — 478, Крыму — 409, Иркутской области — 408.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, а в Ненецком автономном округе их 15. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 958 133 человека, из них 148 419 умерли, 5 341 231 пациент вылечился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 188,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 190 миллионов. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741694742.html

https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741715431.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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