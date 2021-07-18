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В Москве выявили 4357 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 4357 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2021
В Москве выявили 4357 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4357, Подмосковье - 2554, Санкт-Петербурге - 1941, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:31
2021-07-18T11:31
2021-07-18T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4357, Подмосковье - 2554, Санкт-Петербурге - 1941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4357, 2. Московская область - 2554, 3. Санкт-Петербург - 1941", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком автономном округе - 15, Чукотском автономном округе - 8.
москва
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 4357 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 4357 новых случаев COVID-19