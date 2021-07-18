https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741715431.html
Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные - РИА Новости, 18.07.2021
Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
Более заразные варианты коронавируса вытесняют менее заразные, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует, рассказал РИА Новости руководитель филиала РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T06:33
2021-07-18T06:33
2021-07-18T07:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр семенов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более заразные варианты коронавируса вытесняют менее заразные, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует, рассказал РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.Усиление заразности для вируса - повышение его эффективности, отметил эксперт. "А вот тяжесть заболевания нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина", - добавил он.Семенов также напомнил, что в популяции существуют другие варианты коронавирусов, которые вызывают обычные сезонные простуды. Они весьма заразны, но от них никто не умирает и не болеет тяжело.На этой неделе чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и предупредил о появлении и распространении новых, более опасных штаммов COVID-19.ВОЗ ранее внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739800846.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр семенов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
06:33 18.07.2021 (обновлено: 07:31 18.07.2021)
Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
Эксперт Роспотребнадзора Семенов: более заразные варианты коронавируса вытесняют другие