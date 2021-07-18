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Меркель призвала решительнее бороться с изменением климата
Меркель призвала решительнее бороться с изменением климата - РИА Новости, 18.07.2021
Меркель призвала решительнее бороться с изменением климата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на фоне разрушительных наводнений в Европе призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T17:05
2021-07-18T17:05
2021-07-18T17:18
наводнение
рейнланд-пфальц
ангела меркель
германия
европа
в мире
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на фоне разрушительных наводнений в Европе призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата.Более 150 человек стали жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, которые произошли в результате обильных осадков в середине недели."Выводы не отличаются от того, что было уже известно - мы должны торопиться, мы должны двигаться быстрее в борьбе с изменением климата", - заявила Меркель во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, пострадавшем от наводнений.При этом она подчеркнула, что не стоит делать выводы только по результатам одного наводнения, нужно учитывать общую картину."Нельзя делать выводов из одного события, но совокупность всех событий, которые мы переживаем в Германии, и их размах, показывают, - если вы верите в науку, а я, как известно, делаю это, - что это частично связано с изменением климата. Это значит, что мы должны брать на себя больше инициативы", - добавила Меркель.
https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741608294.html
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наводнение, рейнланд-пфальц, ангела меркель, германия, европа, в мире
17:05 18.07.2021 (обновлено: 17:18 18.07.2021)
Меркель призвала решительнее бороться с изменением климата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата