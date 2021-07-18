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Биография Любови Казарновской
Биография Любови Казарновской - РИА Новости, 18.07.2021
Биография Любови Казарновской
Российская певица (сопрано) Любовь Юрьевна Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве. Ее мама была филологом, преподавала русский язык и литературу. Отец РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T01:15
2021-07-18T01:15
москва
любовь казарновская
справки
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Российская певица (сопрано) Любовь Юрьевна Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве. Ее мама была филологом, преподавала русский язык и литературу. Отец трудился на военно-дипломатической работе, был генералом запаса, автором ряда книг по военной истории. После окончания средней школы она готовилась стать студенткой факультета иностранных языков, но выбрала музыку и подала документы в Музыкальное училище имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) на факультет актеров музыкального театра. В 1977 году окончила Музыкальное училище имени Гнесиных, в 1982 году – Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, в 1985 году – аспирантуру при консерватории. Доктор музыкальных наук. Ее педагогами были Надежда Малышева-Виноградова и Елена Шумилова.В 1981-1986 годах Любовь Казарновская была солисткой Музыкального академического театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, где дебютировала в роли Татьяны в "Евгении Онегине" Петра Чайковского. В ее репертуаре – партии в операх "Евгений Онегин" и "Иоланта" Чайковского, "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, "Богема" Джакомо Пуччини. В 1984 году она завоевала гран-при Конкурса молодых исполнителей ЮНЕСКО в Братиславе. В том же году за исполнение арии Леоноры из оперы "Сила судьбы" Джузеппе Верди удостоена третьей премии и почетного диплома Конкурса Мирьям Хеллин в Хельсинки.Любовь Казарновская пела в спектаклях Государственного академического Большого театра – Февронию в "Сказании о невидимом граде Китеже" Римского-Корсакова (1984), Татьяну в "Евгении Онегине" Чайковского (1985) и Недду в "Паяцах" Леонкавалло (1985). В 1986-1989 годах она была солисткой Государственного Академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский). Исполняла партии Леоноры в "Силе судьбы" Джузеппе Верди, Маргариты в "Фаусте" Шарля Гуно, Донны Анны и Донны Эльвиры в "Дон Жуане" Вольфганга Моцарта и др.В 1989 году по приглашению Герберта фон Караяна Казарновская выступила на музыкальном фестивале в Зальцбурге. Исполнила партию сопрано в "Реквиеме" Верди.В 1990-е годы Казарновская сотрудничала с "Метрополитен-опера", "Ковент-Гарден" и ведущими оперными театрами Италии и Франции.В 1994-1997 годах певица тесно сотрудничала с Мариинским театром и его художественным руководителем Валерием Гергиевым.В 1996 году с успехом дебютировала на сцене Ла Скала в опере Сергея Прокофьева "Игрок".Ее партнерами по сцене были такие признанные мастера оперного искусства, как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас.В 2002 году певица была включена в число выдающихся музыкантов ХХ века (IBC, Cambridge Great Britain).В 1997 году она учредила Фонд Любови Казарновской для поддержки оперного искусства России. В 2007 году она представила мировую премьеру программы "Мой 20 век".Казарновская снималась в кино. Она сыграла главные роли в фильме-опере "Испанский час" (1988), музыкальной мелодраме "Анна" (2005), криминальном детективном сериале "Темный инстинкт" (2006). Певица участвует в программах телевидения и радио. На телевидении она была членом жюри в телепроектах Первого канала "Призрак оперы", "Один в один" и "Точь-в-точь". На радио "Орфей" Казарновская вела авторскую программу "Вокалиссимо". Казарновская ведет преподавательскую деятельность. Она является профессором, художественным руководителем кафедры академического пения Института современного искусства. Любовь Казарновская занимается литературным творчеством. Она является автором книг "Любовь меняет все", "Оперные тайны", "Страсти по опере", последняя из них была представлена на Московской международной книжной ярмарке в сентябре 2020 года. Певица замужем за австрийским продюсером и общественным деятелем Робертом Росциком. Их сын – скрипач и дирижер Андрей Росцик, лидер "Квартета Малевича", лауреат международных конкурсов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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москва, любовь казарновская, справки
01:15 18.07.2021
 

Биография Любови Казарновской

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОперная певица Любовь Казарновская
Оперная певица Любовь Казарновская - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская певица (сопрано) Любовь Юрьевна Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве. Ее мама была филологом, преподавала русский язык и литературу. Отец трудился на военно-дипломатической работе, был генералом запаса, автором ряда книг по военной истории.
После окончания средней школы она готовилась стать студенткой факультета иностранных языков, но выбрала музыку и подала документы в Музыкальное училище имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) на факультет актеров музыкального театра.
В 1977 году окончила Музыкальное училище имени Гнесиных, в 1982 году – Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, в 1985 году – аспирантуру при консерватории. Доктор музыкальных наук. Ее педагогами были Надежда Малышева-Виноградова и Елена Шумилова.
В 1981-1986 годах Любовь Казарновская была солисткой Музыкального академического театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, где дебютировала в роли Татьяны в "Евгении Онегине" Петра Чайковского. В ее репертуаре – партии в операх "Евгений Онегин" и "Иоланта" Чайковского, "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, "Богема" Джакомо Пуччини.
В 1984 году она завоевала гран-при Конкурса молодых исполнителей ЮНЕСКО в Братиславе. В том же году за исполнение арии Леоноры из оперы "Сила судьбы" Джузеппе Верди удостоена третьей премии и почетного диплома Конкурса Мирьям Хеллин в Хельсинки.
Любовь Казарновская пела в спектаклях Государственного академического Большого театра – Февронию в "Сказании о невидимом граде Китеже" Римского-Корсакова (1984), Татьяну в "Евгении Онегине" Чайковского (1985) и Недду в "Паяцах" Леонкавалло (1985).
В 1986-1989 годах она была солисткой Государственного Академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский). Исполняла партии Леоноры в "Силе судьбы" Джузеппе Верди, Маргариты в "Фаусте" Шарля Гуно, Донны Анны и Донны Эльвиры в "Дон Жуане" Вольфганга Моцарта и др.
В 1989 году по приглашению Герберта фон Караяна Казарновская выступила на музыкальном фестивале в Зальцбурге. Исполнила партию сопрано в "Реквиеме" Верди.
В 1990-е годы Казарновская сотрудничала с "Метрополитен-опера", "Ковент-Гарден" и ведущими оперными театрами Италии и Франции.
В 1994-1997 годах певица тесно сотрудничала с Мариинским театром и его художественным руководителем Валерием Гергиевым.
В 1996 году с успехом дебютировала на сцене Ла Скала в опере Сергея Прокофьева "Игрок".
Ее партнерами по сцене были такие признанные мастера оперного искусства, как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас.
В 2002 году певица была включена в число выдающихся музыкантов ХХ века (IBC, Cambridge Great Britain).
В 1997 году она учредила Фонд Любови Казарновской для поддержки оперного искусства России.
В 2007 году она представила мировую премьеру программы "Мой 20 век".
Казарновская снималась в кино. Она сыграла главные роли в фильме-опере "Испанский час" (1988), музыкальной мелодраме "Анна" (2005), криминальном детективном сериале "Темный инстинкт" (2006).
Певица участвует в программах телевидения и радио. На телевидении она была членом жюри в телепроектах Первого канала "Призрак оперы", "Один в один" и "Точь-в-точь". На радио "Орфей" Казарновская вела авторскую программу "Вокалиссимо".
Казарновская ведет преподавательскую деятельность. Она является профессором, художественным руководителем кафедры академического пения Института современного искусства.
Любовь Казарновская занимается литературным творчеством. Она является автором книг "Любовь меняет все", "Оперные тайны", "Страсти по опере", последняя из них была представлена на Московской международной книжной ярмарке в сентябре 2020 года.
Певица замужем за австрийским продюсером и общественным деятелем Робертом Росциком.
Их сын – скрипач и дирижер Андрей Росцик, лидер "Квартета Малевича", лауреат международных конкурсов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
МоскваЛюбовь КазарновскаяСправки
 
 
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