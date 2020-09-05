https://ria.ru/20200905/opera-1576795848.html

Любовь Казарновская: концепция развития оперного театра зашла в тупик

Всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская радует поклонников не только своим голосом, но и литературным творчеством. В прошлом году вышла в свет ее... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:00

2020-09-05T12:00

2020-09-05T12:51

россия

любовь казарновская

интервью - авторы

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<em>Всемирно известная оперная певица <a href="https://ria.ru/person_Ljubov_Kazarnovskaja" target="_blank">Любовь Казарновская</a> радует поклонников не только своим голосом, но и литературным творчеством. В прошлом году вышла в свет ее книга "Оперные тайны", в этом году на Московской международной книжной ярмарке она представила свою новую работу – "Страсти по опере". В интервью РИА Новости Казарновская рассказала о своей новой книге и будущих проектах, объяснила, почему современное оперное искусство зашло в тупик, а также поделилась секретом воспитания молодых артистов. Беседовала Нелли Бондаренко.</em><strong>— Любовь Юрьевна, позвольте поздравить вас с презентацией новой книги. Предыдущая ваша книга называлась "Оперные тайны", а новинка — "Страсти по опере". Судя по названию, драматический градус увеличился, не так ли?</strong>— И да и нет, потому что первая книга тоже была полна страстей, но большую часть той книги я уделила все-таки разговору с моим читателем. Даже с элементами мастер-класса: я очень подробно разбираю сцену письма Татьяны к Онегину. Для меня Татьяна – знаковая роль, я с ней дебютировала на оперной сцене, поэтому первая книга может быть использована и как пособие для молодых певцов. А вторая книга, как сказал мой соавтор Георгий Осипов, более "кудрявая", более "лохматая", то есть мы дали волю страстям, волю эмоциям. Там представлен мой взгляд изнутри, мои страсти по опере, которые сопровождали меня по жизни. Эти страсти связаны, главным образом, с другими партиями — теми, которые исполнялись мною уже в зрелые годы.И, конечно, ту страсть, ту любовь к опере, которая есть во мне, я хотела передать и моей публике, рассказав при этом и какие-то очень интересные эпизоды из жизни, скажем, Бизе, Верди, Масканьи. <strong>— То есть в книге есть некая историческая и научная ценность?</strong>— Не только. Думаю, в ней есть и просветительская ценность. Но не та, что стараются вбить в головы читателя на языке мертвых и сухих методичек. Роман об опере — вот к чему мы стремились. Это очень важно! Учебных пособий миллион, а при этом живой связи оперного артиста со зрителем, которая возникает во время спектакля и о которой я постаралась рассказать, ничто не заменит.<strong>— В какой момент вы поняли, что ваша книга по-настоящему нужна?</strong>— Когда ко мне стало поступать множество вопросов от молодых людей, любящих оперу. Они просили рассказать, например, о работе над той же ролью Татьяны — ведь мой педагог, Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова, участвовала в той самой легендарной постановке "Онегина", которую осуществил Станиславский с артистами своей студии в голодном и холодном 1922 году. Это и есть, по моему мнению, настоящая, живая передача традиций, что называется, из рук в руки. И такую книгу не напишешь, если ты сам эти партии не исполнял. Только в этом случае ты можешь понять то, что хотел выразить композитор, какие чувства он переживал, сочиняя ту или иную оперу. И вот когда ты вгрызаешься в этот материал, книга становится частью тебя. Она часть меня, она часть моего соавтора, Георгия, и моего мужа Роберта, который всегда очень активно принимает участие во всех наших делах и начинаниях. Более того, по большому счету генератором идей у нас был именно Роберт, потому что с моей сумасшедшей жизнью — гастроли, проекты, планы, ученики, академия и прочее — собраться и сделать такой рывок на книгу – это очень непросто. Благодаря Роберту я смогла собрать всю энергию, все мысли, все ощущения и снова прожить и пропеть про себя все то, о чем говорится в книге. <strong>— А дальнейшие планы — я именно о книгах?</strong>— У нас их целое море! Очень серьезную книгу и, возможно, даже не одну я хочу посвятить русскому романсу. Ведь для меня романс – такая же важная составляющая моей творческой биографии, как и опера. Романс, как жанр, это зарисовка длиной в несколько минут, в которые нужно рассказать целую человеческую жизнь. Я обожаю этот жанр и думаю, книга будет интересной и потому, что мы хотим связать биографии авторов с местом их проживания и с особенностями их авторского стиля. Разумеется, мы свяжем повествование с жизнью русской усадьбы, в которой и зародился жанр романса. Музыкальный путеводитель по русской поэзии и русской усадьбе — почему бы и нет?<strong>— В одном из интервью вы говорили, что собирались поступать на факультет журналистики. А сейчас вы могли бы себя представить в этой профессии?</strong>— Совсем нет. Знаете, я настолько отравлена бациллой оперы, романса и вообще музыки как таковой, что уйти в собственно литературное творчество уже невозможно. В школе я очень хорошо писала, особенно мне удавались короткие эссе. На всех городских олимпиадах я приносила моей школе первые места. Умение выразить впечатления в достаточно грамотном и эмоциональном слове у меня осталось и очень помогает мне в работе на телевидении и на радио. Но я считаю, что мой литературный талант совсем не равен другому, вы понимаете, какому, таланту. Но я буду охотно продолжать писать, ведь у меня есть хороший соавтор, есть двигатель прогресса, мой локомотив — это мой муж, который нас все время двигает в правильном направлении. <strong>— Видела в социальных сетях, что изоляцию вы провели в живописной глубинке, в селе Вятском. Насколько продуктивно? </strong>— Очень продуктивно! Более того, в июне я уже провела цикл мастер-классов, а в начале августа мы вместе с профессором колледжа при консерватории Аллой Вандышевой провели нашу международную музыкальную академию молодых певцов и скрипачей. Мы также открыли в Вятском штаб-квартиру ассоциации "Моцарт. Россия – Золотое кольцо", где будут и мастер-классы, и встречи с профессорами со всего мира, концерты и оперные спектакли с молодыми артистами.<strong>— Не могли бы вы рассказать подробнее об этом проекте?</strong>— Это международная ассоциация Моцарта, которая насчитывает огромное количество филиалов по всему миру, которые воспитывают молодых певцов, инструменталистов и преподают им стиль Моцарта. Первый наш запланированный проект – "Моцарт – Чайковский", потому что для Чайковского Моцарт был абсолютным идолом, как и для Бетховена, как и для Бизе, Вагнера.Обычно мы проводим эти академии в европейских столицах. Но в этом году настала очередь Вятского, и не только из-за пресловутого вируса: мне очень хотелось показать людям самое красивое село России и его историко-музейный комплекс.<strong>— На ваш преподавательский взгляд, что, помимо музыкальных данных, важно иметь молодому исполнителю, чтобы добиться успеха?</strong>— Я в своих учениках воспитываю честность, потому что если ты действительно чего-то стоишь, ты должен защищать свою профессию, свою честь и профессиональную совесть своим трудом, а не юлением. <strong>— На ваш взгляд, опера сейчас популярна среди молодежи?</strong>— Опера – фантастический жанр, и я бы приучала молодых к опере. Но на что ходить сейчас? Надо быть очень избирательным и понимать, куда ты можешь своего ребенка повести, а куда нет. Раньше такого вопроса не возникало. Например, мои родители со мной ходили и на "Евгения Онегина", и на "Пиковую даму", и на "Отелло" везде абсолютно, потому что сценическая картинка соответствовала внутреннему миру той поэзии и музыки, которая должна царить в оперном театре. А сейчас с этим соответствием трудновато...<strong>— То есть проблема с репертуаром, а не со зрительским интересом?</strong>— Да! Проблема интереса к опере есть, но это результат сомнительных, режоперских, как я их называю, сценических решений. Так и называю – это режопера. Опера, как жанр, гениальна, она будет жить в веках, но концепция развития оперного театра сегодня, на мой взгляд, зашла в тупик. <strong>— Расскажите немного о ваших творческих планах.</strong>— Планов у меня очень много, но я уже боюсь о них говорить. Я думала, что в мае границы откроются и я поеду в мою любимую Италию, где у меня было много планов. У меня был запланирован огромный сибирский тур — Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и другие. Все билеты были распроданы, но пришлось все концерты перенести. Я все-таки надеюсь, что они состоятся, хотя сейчас ясности нет: какие-то города открыты, а какие-то нет. <strong>— А еще?</strong>— Много планов по работе со студентами, я художественный руководитель кафедры классического вокала в Институте современного искусства, и ко мне в этом году поступили ученицы с просто фантастическими голосами. Сейчас я "мама", я должна им уделять много времени и внимания. Они идут именно ко мне, и такое доверие со стороны молодых людей, которые вступают в эту жизнь, я должна оправдать. Как говорил великий писатель, ты всегда отвечаешь за тех, кого приручил.<strong>— Много ли у вас учеников?</strong>— Сейчас у меня семь учениц и еще две девочки записались на прослушивание, поэтому я на кафедре сказала, что, скорее всего, буду создавать собственную оперную студию-мастерскую. Мы будем готовить молодежные оперные спектакли без хора, без большого оркестра. Для них это будет настоящая сценическая практика. Для длинных спектаклей есть оперные театры, а организовать именно мастерскую-студию — это мне очень интересно.

https://ria.ru/20200315/1568620910.html

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https://ria.ru/20200902/domingo-1576627887.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь казарновская, интервью - авторы