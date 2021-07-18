16:46 18.07.2021 (обновлено: 16:52 18.07.2021)
Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки
В СК по Калининградской области сообщили о гибели пяти человек в водоемах за сутки
КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости. Следователи управления Следственного комитета по Калининградской области за сутки пять раз выезжали на места происшествия по сообщениям о гибели людей на водоемах, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.
"За минувшие сутки следователи регионального управления Следственного комитета пять раз выезжали на места происшествия по сообщениям о гибели граждан на воде. Во всех случаях для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, детального выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение", - сказала Гацко.
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Она рассказала, что жертвами отбойного течения на побережье Балтийского моря стали четверо мужчин. В районе поселка Сокольники Зеленоградского городского округа 41-летний мужчина спас своего 15-летнего сына, которого начало уносить течением, но из-за сильной волны сам выбраться не смог. Без сознания на берег его вытащили другие отдыхающие.
Еще один мужчина, 34-летний житель Гурьевска, погиб, спасая своего сына и двух племянников, которых также стало уносить в море в поселке Куликово Зеленоградского района. В поселке Приморье Светлогорского городского округа отбойным течение унесло в море 61-летнего калининградца, мужчина погиб. Гацко отметила, что эти трагедии произошли на необорудованных пляжах.
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В субботу около 21.30 (22.30 мск) в Зеленоградске в черте городского пляжа утонул 24-летний молодой человек, который вместе с другими отдыхающими пытался спасти семейную пару. Их стало уносить течением в море. Тело мужчины около трех часов ночи в воскресенье выбросило на берег практически в том же месте, где он утонул. Спасатели на пляже в Зеленоградске дежурят до 21 часа.
Кроме того, в водохранилище, в поселке Колосовка Зеленоградского района утонула 41-летняя жительница Калининграда, которая отдыхала со своим гражданским мужем.