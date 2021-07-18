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Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки
Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки - РИА Новости, 18.07.2021
Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки
Следователи управления Следственного комитета по Калининградской области за сутки пять раз выезжали на места происшествия по сообщениям о гибели людей на... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:46
2021-07-18T16:52
зеленоградск
следственный комитет россии (ск рф)
гурьевск
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости. Следователи управления Следственного комитета по Калининградской области за сутки пять раз выезжали на места происшествия по сообщениям о гибели людей на водоемах, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.Она рассказала, что жертвами отбойного течения на побережье Балтийского моря стали четверо мужчин. В районе поселка Сокольники Зеленоградского городского округа 41-летний мужчина спас своего 15-летнего сына, которого начало уносить течением, но из-за сильной волны сам выбраться не смог. Без сознания на берег его вытащили другие отдыхающие.Еще один мужчина, 34-летний житель Гурьевска, погиб, спасая своего сына и двух племянников, которых также стало уносить в море в поселке Куликово Зеленоградского района. В поселке Приморье Светлогорского городского округа отбойным течение унесло в море 61-летнего калининградца, мужчина погиб. Гацко отметила, что эти трагедии произошли на необорудованных пляжах.В субботу около 21.30 (22.30 мск) в Зеленоградске в черте городского пляжа утонул 24-летний молодой человек, который вместе с другими отдыхающими пытался спасти семейную пару. Их стало уносить течением в море. Тело мужчины около трех часов ночи в воскресенье выбросило на берег практически в том же месте, где он утонул. Спасатели на пляже в Зеленоградске дежурят до 21 часа.Кроме того, в водохранилище, в поселке Колосовка Зеленоградского района утонула 41-летняя жительница Калининграда, которая отдыхала со своим гражданским мужем.
https://ria.ru/20210714/shtorm-1741198375.html
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зеленоградск
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зеленоградск, следственный комитет россии (ск рф), гурьевск, калининград, происшествия
16:46 18.07.2021 (обновлено: 16:52 18.07.2021)
 
Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки

В СК по Калининградской области сообщили о гибели пяти человек в водоемах за сутки

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости. Следователи управления Следственного комитета по Калининградской области за сутки пять раз выезжали на места происшествия по сообщениям о гибели людей на водоемах, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.
"За минувшие сутки следователи регионального управления Следственного комитета пять раз выезжали на места происшествия по сообщениям о гибели граждан на воде. Во всех случаях для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, детального выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение", - сказала Гацко.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 10:58
В Крыму во время шторма утонули четыре человека
Она рассказала, что жертвами отбойного течения на побережье Балтийского моря стали четверо мужчин. В районе поселка Сокольники Зеленоградского городского округа 41-летний мужчина спас своего 15-летнего сына, которого начало уносить течением, но из-за сильной волны сам выбраться не смог. Без сознания на берег его вытащили другие отдыхающие.
Еще один мужчина, 34-летний житель Гурьевска, погиб, спасая своего сына и двух племянников, которых также стало уносить в море в поселке Куликово Зеленоградского района. В поселке Приморье Светлогорского городского округа отбойным течение унесло в море 61-летнего калининградца, мужчина погиб. Гацко отметила, что эти трагедии произошли на необорудованных пляжах.
Прохожие на набережной реки Кама в Перми - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 20:15
В Перми девочка утонула на реке
В субботу около 21.30 (22.30 мск) в Зеленоградске в черте городского пляжа утонул 24-летний молодой человек, который вместе с другими отдыхающими пытался спасти семейную пару. Их стало уносить течением в море. Тело мужчины около трех часов ночи в воскресенье выбросило на берег практически в том же месте, где он утонул. Спасатели на пляже в Зеленоградске дежурят до 21 часа.
Кроме того, в водохранилище, в поселке Колосовка Зеленоградского района утонула 41-летняя жительница Калининграда, которая отдыхала со своим гражданским мужем.
 
ЗеленоградскСледственный комитет России (СК РФ)ГурьевскКалининградПроисшествия
 
 
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