https://ria.ru/20210718/kaliningrad-1741753914.html

Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки

Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки - РИА Новости, 18.07.2021

Пять человек утонули в водоемах в Калининградской области за сутки

Следователи управления Следственного комитета по Калининградской области за сутки пять раз выезжали на места происшествия по сообщениям о гибели людей на... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:46

2021-07-18T16:46

2021-07-18T16:52

зеленоградск

следственный комитет россии (ск рф)

гурьевск

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 18 июл - РИА Новости. Следователи управления Следственного комитета по Калининградской области за сутки пять раз выезжали на места происшествия по сообщениям о гибели людей на водоемах, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.Она рассказала, что жертвами отбойного течения на побережье Балтийского моря стали четверо мужчин. В районе поселка Сокольники Зеленоградского городского округа 41-летний мужчина спас своего 15-летнего сына, которого начало уносить течением, но из-за сильной волны сам выбраться не смог. Без сознания на берег его вытащили другие отдыхающие.Еще один мужчина, 34-летний житель Гурьевска, погиб, спасая своего сына и двух племянников, которых также стало уносить в море в поселке Куликово Зеленоградского района. В поселке Приморье Светлогорского городского округа отбойным течение унесло в море 61-летнего калининградца, мужчина погиб. Гацко отметила, что эти трагедии произошли на необорудованных пляжах.В субботу около 21.30 (22.30 мск) в Зеленоградске в черте городского пляжа утонул 24-летний молодой человек, который вместе с другими отдыхающими пытался спасти семейную пару. Их стало уносить течением в море. Тело мужчины около трех часов ночи в воскресенье выбросило на берег практически в том же месте, где он утонул. Спасатели на пляже в Зеленоградске дежурят до 21 часа.Кроме того, в водохранилище, в поселке Колосовка Зеленоградского района утонула 41-летняя жительница Калининграда, которая отдыхала со своим гражданским мужем.

https://ria.ru/20210714/shtorm-1741198375.html

https://ria.ru/20210709/reka-1740678745.html

зеленоградск

гурьевск

калининград

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зеленоградск, следственный комитет россии (ск рф), гурьевск, калининград, происшествия