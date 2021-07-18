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Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности
Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности - РИА Новости, 18.07.2021
Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом,... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T22:56
2021-07-18T23:09
распространение коронавируса
нафтали беннет
самоизоляция
коронавирус covid-19
здоровье - общество
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, сообщает канцелярия главы правительства."Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов", - говорится в сообщении.Премьер-министр постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье".Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.
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нафтали беннет, самоизоляция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире
22:56 18.07.2021 (обновлено: 23:09 18.07.2021)
 
Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности

Премьер Израиля Беннет постановил привлекать к уголовной ответственности нарушителей самоизоляции

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, сообщает канцелярия главы правительства.
"Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов", - говорится в сообщении.
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Премьер-министр постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье".
"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого", - сказал премьер-министр.
Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.
 
Распространение коронавирусаНафтали БеннетСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИзраильВ мире
 
 
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