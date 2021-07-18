https://ria.ru/20210718/izrail-1741776127.html

Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности

Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности - РИА Новости, 18.07.2021

Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом,... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T22:56

2021-07-18T22:56

2021-07-18T23:09

распространение коронавируса

нафтали беннет

самоизоляция

коронавирус covid-19

здоровье - общество

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, сообщает канцелярия главы правительства."Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов", - говорится в сообщении.Премьер-министр постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье".Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.

https://ria.ru/20210714/izrail-1741181281.html

израиль

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нафтали беннет, самоизоляция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире