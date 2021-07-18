https://ria.ru/20210718/izrail-1741776127.html
Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности
Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности - РИА Новости, 18.07.2021
Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом,... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T22:56
2021-07-18T22:56
2021-07-18T23:09
распространение коронавируса
нафтали беннет
самоизоляция
коронавирус covid-19
здоровье - общество
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736917383_0:0:3164:1780_1920x0_80_0_0_2407fa55cbd7f1b077714fc562e17e12.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, сообщает канцелярия главы правительства."Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов", - говорится в сообщении.Премьер-министр постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье".Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.
https://ria.ru/20210714/izrail-1741181281.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736917383_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7b44cd512002d02b54e02858fd619350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нафтали беннет, самоизоляция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире
22:56 18.07.2021 (обновлено: 23:09 18.07.2021)
Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности
Премьер Израиля Беннет постановил привлекать к уголовной ответственности нарушителей самоизоляции
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, сообщает канцелярия главы правительства.
"Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов", - говорится в сообщении.
Премьер-министр постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье".
"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого", - сказал премьер-министр.
Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.