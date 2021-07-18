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Новое оружие России
https://ria.ru/20210718/istrebitel-1741768469.html
"Ростех" опубликовал фото новейшего российского истребителя
"Ростех" опубликовал фото новейшего российского истребителя - РИА Новости, 19.07.2021
"Ростех" опубликовал фото новейшего российского истребителя
Госкорпорация "Ростех" опубликовала в Telegram-канале фото носовой части нового российского истребителя, который представят на авиасалоне МАКС-2021. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-18T20:39
2021-07-19T03:51
новое оружие россии
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россия
ростех
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жуковский
технологии
безопасность
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в Telegram-канале фото носовой части нового российского истребителя, который представят на авиасалоне МАКС-2021."Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще нечем вас удивить?" — говорится в надписи поверх снимка.Авторы публикации также пообещали "увидеться" со зрителями на авиасалоне 20 июля.Ранее на своей фейсбук-странице госкорпорация уже показывала снимки истребителя в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него.Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на ютьюб-каналах "Ростеха" и ОАК.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741479167.html
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макс-2021, россия, ростех, авиасалон макс, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский, технологии, безопасность
20:39 18.07.2021 (обновлено: 03:51 19.07.2021)
 
"Ростех" опубликовал фото новейшего российского истребителя

"Ростех" опубликовал фото носовой части новейшего истребителя, который представят на МАКС-2021.

© Фото : РостехНосовая часть нового российского истребителя, который представят на авиасалоне МАКС-2021
Носовая часть нового российского истребителя, который представят на авиасалоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© Фото : Ростех
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в Telegram-канале фото носовой части нового российского истребителя, который представят на авиасалоне МАКС-2021.
"Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще нечем вас удивить?" — говорится в надписи поверх снимка.
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Ранее на своей фейсбук-странице госкорпорация уже показывала снимки истребителя в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него.
Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.
Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на ютьюб-каналах "Ростеха" и ОАК.
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Новое оружие РоссииМАКС-2021РоссияРостехАвиасалон МАКСОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ЖуковскийТехнологииБезопасность
 
 
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